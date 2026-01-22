檢察長海選報名 12人進入決選

法務部外觀。呂志明攝



今年全國有4個地檢署檢察長將出現職缺情形，法務部啟動遴選作業，在通盤考量後,於今(1/22)日確定共有6個名額，票選檢審委員依照期程召開會前會，從25位有意出角逐檢察長人選中，選出2倍建議人選共計12人，並在今日正式公布，最後將由法務部長鄭銘謙圈選出6名檢察長，於2月6日的檢審會上公布。

法務部指出，因士林地檢署檢察長張云綺及台中地檢署檢察長張介欽任期將屆，新竹地檢署檢察長目前職缺，以及屏東地檢署檢察長陳盈錦預計於2026年2月23日退休，法務部著手規劃相關人事調整，同時在今日定調遴選6名檢察長。

這次總計有26人報名角逐，9位票選委員於今年1月16日邀請候選人至法務部，舉行「見面說明會」，今日下午1時30分起舉行檢審會的會前會，針對25位檢察長遴選候選人進行逐一討論(原報名26位，洪信旭司長部分，尊重其意願不納入討論範圍)，最後經過絕對多數（得3分之2以上票數）表決結果，推薦以下12位候選人至檢審會(依司法官期別)。

洪家原 法務部法制司司長(34)

林宏松 司法院政風處處長(38)

簡美慧 法務部檢察司副司長(38)

林秀敏 法務部保護司副司長(38)

吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長(38)

林漢強 法務部廉政署副署長(38)

邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長(38)

趙燕利 台灣高等檢察署檢察官(39)

陳玉華 台灣高等檢察署檢察官(39)

陳舒怡 台灣高等檢察署檢察官(40)

劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長(41)

葉建成 台中高分檢檢察官(42)

