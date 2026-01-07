檢察長海選報名20人名單出爐 被國台辦列為「台獨打手幫兇」陳舒怡入列
法務部針對即將出現職缺的檢察長一職啟動遴選作業，預估將遴選4至6名檢察長。為此，9位票選檢審委員自去(2025)年12月23日起至今日(1/7)17時30分止，受理檢察長候選人之報名及推薦，票選委員同時在今日上午10時公布第一波報名候選人名單，總計共有20人，其中，今日被大陸國台辦列為「台獨打手幫兇」的台高檢署檢察官陳舒怡，也在這波名單中。
陳舒怡在台高檢負責偵辦國安案件，任職期間偵破多起重大共諜案件，守護著台灣安全，當張文隨機殺事件發生後，台高檢署立即成立督導應變小組，由處理偵辦重大危害社會秩序案件業務的鄭鑫宏主任檢察官擔任召集人，陳舒怡則被委以重任擔任執行秘書，與其他成員統籌全國檢察機關相關案件之督導、協調與通報事宜，確保各地檢署即時掌握情資、迅速應變。
法務部指出，因士林地檢署檢察長張云綺及台中地檢署檢察長張介欽任期將屆，新竹地檢署檢察長目前職缺，以及屏東地檢署檢察長陳盈錦預計於今年2月23日退休，因此著手規劃相關人事調整。為此，9位票選檢審委員受理檢察長候選人之報名及推薦，確保遴選過程公開、公平，並廣泛徵求全國檢察官及各界意見。
票選委員表示，受理報名期間自公告起至今(1/7)日下午17：30止。為促進徵求程序完善透明，避免遺漏錯誤，現進行第一次公告截至今(7)日上午9:30為止，已報名及受推薦且有意願之人選名單，目前共計20位，名單如下(依司法官期別)。
洪信旭 法務部保護司司長(33)
吳祚延 法務部行政執行署台中分署分署長(33)
洪家原 法務部法制司司長(34)
戴東麗 台北地檢署檢察官(34)
林宏松 司法院政風處處長(38)
簡美慧 法務部檢察司副司長(38)
林秀敏 法務部保護司副司長(38)
林漢強 法務部廉政署副署長(38)
邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長(38)
鄧媛 台北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長(38)
陳淑雲 台灣高等檢察署檢察官(38)
張紜瑋 台灣高等檢察署檢察官(38)
郭靜文 台中高分檢檢察官(38)
趙燕利 台灣高等檢察署檢察官(39)
白忠志 台灣高等檢察署檢察官(39)
黃裕峯 台中地檢署檢察官(39)
陳舒怡 台灣高等檢察署檢察官(40)
黃彥琿 新北地檢署檢察官(40)
劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長(41)
葉建成 台中高分檢檢察官(42)
