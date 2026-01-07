檢察長海選最終26人名單出爐 2月6日將由法務部長公布遴選結果

法務部外觀。呂志明攝



法務部針對即將出現職缺的檢察長一職啟動遴選作業，9位票選檢審委員自去(2025)年12月23日起至今日(1/7)17時30分止，受理檢察長候選人之報名及推薦，並在截止期後公布名單，這次總計共有26人，檢審會將於1月23日開會討論提出預估職缺2倍數量的入圍建議人選，再由法務部長鄭銘謙於2月6日在檢審會上公布新任及遷調名單。

今日名單公布後，9位票選檢審委員將自即日起，至1月22日(四)中午12時止，向全國檢察官及各界蒐集意見，同時將邀請候選人於1月16日(五)至法務部舉辦見面說明會，進行交流或提問，並訂於1月22日(四)下午14時召開會前會討論入圍名單。

以下為這次檢察長候選人報名及推薦名單(依司法官期別)：

洪信旭 法務部保護司司長(33)

吳祚延 法務部行政執行署台中分署分署長(33)

洪家原 法務部法制司司長(34)

戴東麗 台北地檢署檢察官(34)

洪景明 宜蘭地檢署檢察官(35)

林宏松 司法院政風處處長(38)

簡美慧 法務部檢察司副司長(38)

林秀敏 法務部保護司副司長(38)

吳怡明 最高檢察署調辦事檢察官兼書記官長(38)

林漢強 法務部廉政署副署長(38)

邱智宏 士林地檢署檢察官兼廉政署肅貪組組長(38)

鄧媛 台北地檢署檢察官兼廉政署北調組組長(38)

陳淑雲 台灣高等檢察署檢察官(38)

張紜瑋 台灣高等檢察署檢察官(38)

郭靜文 台中高分檢檢察官(38)

黃立維 法務部行政執行署新北分署分署長(39)

趙燕利 台灣高等檢察署檢察官(39)

白忠志 台灣高等檢察署檢察官(39)

陳玉華 台灣高等檢察署檢察官(39)

黃裕峯 台中地檢署檢察官(39)

陳舒怡 台灣高等檢察署檢察官(40)

黃正雄 台灣高等檢察署檢察官(40)

黃彥琿 新北地檢署檢察官(40)

王鑫健 台北地檢署檢察官(41)

劉俊杰 台中地檢署檢察官兼任廉政署中調組組長(41)

葉建成 台中高分檢檢察官(42)

