檢察長異動佈局新任檢察總長 法務部政次徐錫祥擬接任最高檢主任檢察官

法務部政務次長徐錫祥。資料照。李政龍攝



檢察總長邢泰釗即將在今年5月任滿卸任，總統賴清德依法必須提名新任總長，然而由於朝野關係緊繃，一旦提名檢察總長人選可能會像司法院大法官一樣遭到藍白否決。因此法務部在這次圈選新任檢察長已開始佈局，據了解，法務部務次長徐錫祥將接任最高檢察署主任檢察官，以因應一旦總統提名人選遭到藍白封殺後，將由徐錫祥接任總長職位，以避免最高檢察署空轉。

橋頭地檢署檢察長張春暉。資料照。橋頭地檢署提供

這次檢察長職務調動，其中二審的台高檢署及所屬台中、台南、高雄、花蓮、金門5個分屬均無異動，但一審檢察長幾乎大風吹，新任的6名檢察長牽動一連串的異動，像是偵辦中天記者「馬德」共諜案的橋頭地檢署檢察長張春暉，調桃園地檢署檢察長；偵辦花蓮洪災案將光復鄉長林清水聲押禁見的花蓮地檢署檢察長陳佳秀，調任基隆地檢署檢察長。

另外，彰化地檢署檢察長謝名冠，早年在廉政署任職時深受當時擔任廉政署長的鄭銘謙器重，據悉，這次鄭銘謙有意讓他更上一層樓，讓他接任法務部廉政署長一職。另外即將在今年3月屆滿任期的台中地檢署檢察長張介欽，將接任法務部法制司長一職。而2人的新職由於須報行政院核定，待確定後法務部才會正式公布。

至於原廉政署長馮成，也是鄭銘謙的愛將，當鄭銘謙擔任法務部長後，立即拔擢他擔任廉政署長一職，據了解，這次異動，馮成將接任法務部常務次長一職，原常務次長、法務部發言人黃謀信，也因為表現優異，將接任政務次長一職。至於政務次長徐錫祥，將調任最高檢察署主任檢察官一職。

檢察長異動名單。太報整理

