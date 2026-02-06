檢察長異動 陳舒怡掌花蓮地檢署

法務部6日發布檢察長等人事名單，共23人將異動。（本報資料照片）

法務部6日發布檢察長等人事名單，共23人將異動，其中6位新任檢察長，包括曾偵辦前民進黨黨工黃取榮共諜案、被大陸國台辦列制裁名單的台灣高檢署檢察官陳舒怡，調升花蓮地檢署檢察長。另有政務次長徐錫祥等高層人事異動，因部分涉及司法行政職務，待行政院核定再行發布。

據了解，曾任國安局副局長的徐錫祥，將接任最高檢察署主任檢察官，以因應賴清德總統提名新任檢察總長人選，若被藍白聯手封殺後，將由徐代理檢察總長職務，督導全國一、二審檢察機關查察賄選、防暴、反共諜滲透工作，顯示法務部這次大規模的人事布局，是針對年底九合一選舉查察，以及防範中共境外敵對勢力滲透介選的國安工作。

徐的政次遺缺將由常務次長黃謀信升任，法務部廉政署長馮成則接任常務次長。彰化地檢署檢察長謝名冠因曾擔任廉政署中調組組長，深受曾任廉政署長的鄭銘謙信任，謝將接掌廉政署長。台中地檢署檢察長張介欽將接法務部法制司長，張介欽、謝名冠2人因調任司法行政職務，須報行政院。另桃園、士林地檢署檢察長戴文亮、張云綺調任台灣高檢署主任檢察官。據了解，負責毒品處遇業務的台灣高檢署檢察官黃冠運將接任法務部保護司副司長。

6位新任檢察長為台中地檢署洪家原、雲林地檢署林秀敏、澎湖地檢署吳怡明、金門地檢署趙燕利、花蓮地檢署陳舒怡、連江地檢署劉俊杰。

其餘檢察長異動如下：士林地檢署王以文、新竹地檢署柯宜汾、桃園地檢署張春暉、屏東地檢署林彥良、彰化地檢署黃智勇、橋頭地檢署郭景東、南投地檢署周士榆、基隆地檢署陳佳秀、宜蘭地檢署王柏敦。