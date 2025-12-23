檢察長遴選啟動 票選檢審委員展開報名及推薦作業

法務部外觀。呂志明攝



法務部近日宣布，針對即將出現職缺的檢察長一職，已啟動遴選作業，預估將遴選4至6名檢察長，以促進多元歷練。為此，9位票選檢審委員自今(12/23)日起至明(2026)年1月7日17時30分止，受理檢察長候選人之報名及推薦，確保遴選過程公開、公平，並廣泛徵求全國檢察官及各界意見。

檢審委員也正式說明這次檢察官報名及推薦的期程及方式，內容如下：

一、依法務部公告，檢審會訂於2026年1月23日(五)上午開會審議檢察長遴選人事案，9位票選委員將自2025年12月23日(二)起至2026年1月7日(三)17時30分截止之期間內，受理檢察長候選人之報名或推薦。若推薦他人者，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願，票選委員亦將逐一確認本人有意願始納入，如本人表示無意願者則不予納入。

二、9位票選委員將於2026年1月7日(三)上午10時許，第一次公布當時彙總之全部候選人名單、其現職及司法官期別，供全國檢察官檢視有無遺漏及正確性。同(7)日17時30分許截止報名後，再盡速公布最後彙總之全部候選人名單、其現職及司法官期別。逾前揭截止期間始向票選委員報名之候選人，依法雖仍具有候選人資格，但其有無規避全國檢察官公評及廣徵意見等情，將列入票選委員審酌之因素。

三、9位票選委員將自2026年1月7日(三)至1月15日(四)之期間，向全國檢察官及各界廣徵意見。

四、為促進檢審委員了解候選人，且避免不當私下直接接觸，爰訂於2026年1月16日(五)，邀請候選人至法務部，舉行「見面說明會」。限檢審委員及有意願出席之候選人親自實體出席。「見面說明會」預計每位候選人時間暫訂為15分鐘(視報名出席人數調整)，現場不作PPT簡報、不看書面資料（詳細流程另行公告）。

五、票選委員訂於2026年1月22日(四)召開會前會，討論入圍名單，並於1月23日(五)上午檢審會提出9位票選委員之建議入圍名單，提請全體檢審委員討論。

六、票選委員受理報名及推薦方式：請以電子郵件或Line傳送報名表予票選委員，格式不拘，但須包含姓名、現職、經歷，如能提供適任檢察長之事蹟、資歷、能力或願景尤佳，且限定1張A4兩面、12號以上字體以內，並請註明是否出席1月16日見面說明會。推薦他人者，建請具名推薦並加註事先已徵詢本人有無意願。如已向高(分)檢署人事室報名者，毋須再向票選委員報名。

