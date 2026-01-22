檢察長遴選推薦名單12選6席 「台獨打手幫兇」陳舒怡入列

新一輪檢察長遴選作業預估將補齊6席職缺，名單預計於2月6日對外公布。（資料照片）





中國國台辦本月7日點名高檢署檢察官陳舒怡，將其列入「台獨打手幫兇」名單，引發司法界高度關注。檢察官人事審議委員會今天（22日）公布最新檢察長遴選推薦名單，陳舒怡亦名列其中，引起熱議。

法務部指出，因士林、台中地檢署檢察長任期將於今年3月屆滿，新竹地檢署檢察長出缺，以及屏東地檢署檢察長退休，因此啟動新一輪檢察長遴選作業，預估將補齊6席職缺，新任檢察長名單預計於2月6日對外公布。

檢審會9名票選委員今天下午召開會前會，就25名候選人逐一討論，經過絕對多數、逾3分之2票數決議，最後推薦12名人選送交明天（23日）正式會議，供法務部長鄭銘謙圈選核定。原報名人數為26人，其中法務部保護司司長洪信旭因尊重個人意願，未列入討論。

此次入圍名單中，陳舒怡長期偵辦國安與共諜案件，日前遭國台辦點名制裁，此次被推薦為檢察長人選，被外界高度重視，也讓遴選過程提高政治敏感度。

另外，法務部法制司司長洪家原、司法院政風處處長林宏松亦雙雙入列，被認為是司法行政體系重量級人選，若獲派任，將展現高層制度派布局的方向。

法務部內部核心幹部同樣受外界矚目，包括檢察司副司長簡美慧、保護司副司長林秀敏，兩人長期參與刑事政策、檢察制度改革與保護業務推動，被視為法務部政策與實務雙軌核心幹部。

另外，本次推薦名單中，廉政署系統入圍人數多達3人，分別為廉政署副署長林漢強，以及兼任廉政署肅貪組、中部調查組組長的邱智宏與劉俊杰，表示肅貪與廉政工作在此次檢察長人事中占有重要位置。檢審會推薦的12名檢察長人選，將待法務部長圈選後正式派任。（責任編輯：殷偵維）

