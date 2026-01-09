檢察長遴選見面說明會將於下周舉行 檢審委員公布遊戲規則

法務部外觀。呂志明攝



為促進檢察長遴選過程的透明與公正，9位票選檢察官評鑑委員於今日（1/9）聯合公告，宣布115年檢察長遴選見面說明會將於1月16日（周五）上午9時15分至下午5時45分在法務部舉行。這說明會主要是協助檢審委員充分了解候選人，並避免不當私下接觸。

26位候選人全數出席 流程安排明確

本次共有26位檢察長候選人參與，所有候選人均已表明願意出席見面說明會。法務部將以電子郵件通知候選人相關報到時間及細節安排。活動當日將由票選檢審委員相互推選一位主持人，負責引導全場流程、主要提問及時間掌控。

會場安排上，主持人將坐於主桌左側主位，每次邀請一位候選人入場並坐於右側主位，其他檢審委員則分坐於聽眾席。活動中不播放PPT簡報，亦不使用書面文件，主要是在確保交流過程的即時性與真實性。

每位候選人10分鐘交流時間 強調公平與效率

根據運作規則，每位候選人擁有10分鐘的交流時間，其中包括5分鐘彈性時間與換場安排。候選人可在主持人開場後進行自由陳述，但建議控制在6分鐘內。為提醒時間進度，第5分鐘及第6分鐘將分別響鈴1次與2次。如候選人超時，主持人可介入提醒，並詢問候選人是否進入提問交流環節。

在提問環節中，檢審委員可直接向候選人提出問題，票選委員享有優先提問權。如10分鐘時間屆滿且未能充分討論，票選委員可決定是否使用額外5分鐘的彈性時間繼續交流。此外，若無委員提問，主持人可基於公平性提出標準化問題，例如「您對擔任檢察長的願景與期待為何？」或「您有何領導統御經驗值得分享？」

靈活應對突發狀況 確保每位候選人機會均等

針對當日因突發公務無法準時出席的候選人，公告指出，在經票選委員多數同意後，可酌情協調調換時間或於當日最後加開時段提供補充機會，以確保每位候選人都能公平參與。

檢審委員強調，此次見面說明會是為了進一步提升遴選過程的透明度，並促進候選人與檢審委員之間的充分交流，以共同推動檢察體系的專業化與公正性。

