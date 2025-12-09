檢將約談凱思負責人？黃國昌嗆告《鏡週刊》：絕不容宵小鼠輩禍亂國家

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨主席黃國昌遭指養狗仔集團跟監政敵風波不斷，《鏡週刊》今（9日）報導，檢調近日可能首度約談凱思國際負責人李麗娟，黃國昌發佈2點聲明，痛斥《鏡週刊》連檢調何時約談都可以「暸若指掌」，黨檢媒三位一體再度進化，並強調他不會姑息，已提起民刑事告訴，「絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。」

黃國昌辦公室稍早透過媒體群組發佈2點聲明回應《鏡週刊》，第一、 黨檢媒三位一體再度進化，從偵查亂公開，到如今連檢調何時要約談哪些對象，《鏡週刊》都可以「暸若指掌」，儼然在幕後指揮，民進黨為打擊政敵，不惜敗壞我國司法公正，「以黨領政」、「以鏡領檢」，也無怪乎人民對司法的信任度直直落，更坐實民眾黨創黨主席柯文哲所言，檢察官是大罷免大失敗很重要的因素。

廣告 廣告

黃國昌指出，第二、 對於《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，故事一變再變，從原先指控涉及港資、中資，如今絕口不提，到抹黑黃的姻親匯款成立凱思公司，被他打臉後改口注資，今日又二度改口臨櫃存入，連是哪一位姻親都可以換個對象繼續潑糞，除說法反覆外，還胡亂波及無辜之人、跟監偷拍未成年孩童，面對這些卑劣行徑，他不會姑息，業已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

2026宜蘭縣長「藍白合」？陳琬惠：盼明年農曆過年前確定 我是最大公約數

黃國昌涉貪防火牆3破口曝！傳檢調近期約談李麗娟 她分析三條線串起金流主線