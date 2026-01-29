檢座河南旅遊遭國安人員接觸 陸委會給建議

▲陸委會副主委梁文傑提醒，公務員沒事不要去中國大陸。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 2名檢察官日前到中國河南旅遊，遭到當地國安人員到下榻旅館盤查詢問。陸委會今（29）日提醒全國公務員，沒事儘量不要赴中國大陸，若遇到異常情況要有警覺，勿洩漏機關、同事訊息，返台後一定要依規定通報。

陸委會今日下午舉行例行記者會，副主委兼發言人梁文傑表示，陸委會近期接獲通報，2名新進的檢察官在今年1月初到河南旅遊期間，遭當地國安人員到下榻旅館內盤查詢問，詢問內容包括在服務機關任何種職位、兩岸共打訊息。中國方面都掌握了這些檢察官分發到該機關的任職時間、工作的地點和職稱等個人資料，也要求這2位檢察官可以加入微信帳號，以互通聯繫，還好本案的檢察官都有警覺，拒絕這些中共國安人員的要求。

梁文傑提醒，公務員不要認為自己沒有接觸國家機密，或是自己的職務還不夠高，就覺得赴陸沒有被監控調查的風險，公務員赴陸遭到中共約談、盤查等等，這些都會讓中共可以建立台灣公務機關的詳細的資料庫，中共正在利用台灣公務員缺乏風險意識和防備心的這個弱點，不斷地擴大對台滲透網路，在此提醒全國公務員到大陸去切勿透露機關組之相關資料，尤其不要洩漏機關同事的個人資料和自己正在從事的職務，遇到異常情況回來一定要依照規定通報。

