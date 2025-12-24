檢廉搜索台南市消防局等8處 約詢4嫌6證人

（中央社記者楊思瑞台南24日電）法務部廉政署人員今天到台南市消防局搜索，有媒體報導疑似與民間捐贈救災車輛作業過程有關；台南地檢署表示，今天共搜索8處，約詢涉嫌人4名及證人6名，持續調查中。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸下午透過文字訊息表示，台南地檢署派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官，偵辦台南市政府消防局前局長等人涉嫌貪瀆案件，今日有至台南市政府消防局調取相關資料，共計搜索8處，約詢涉嫌人4人、證人6人，目前檢廉持續調查中。

檢廉人員上午前往台南市消防局永華辦公室進行蒐證與查閱資料，有媒體報導全案疑似與民間捐贈救災車輛過程中，是否有人從中獲利有關。

台南市政府發言人田玲瑚今天上午接受媒體聯訪表示，相關案件已進入司法調查程序，市府尊重司法、依法行政，期盼調查釐清事實，勿枉勿縱。（編輯：陳仁華）1141224