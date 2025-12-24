檢廉搜索台南市消防局 疑涉採購弊案多人遭約談

廉政署今（24）日上午突襲台南市政府消防局，因偵辦調查採購弊案搜索多處辦公室帶走相關資料，同時約談多名消防人員協助調查，檢廉目前尚未透漏相關案情。

台南市消防局。（圖／翻攝自Google map）

據了解，廉政署日前接獲檢舉，指稱台南市消防局今年初採購高壓細水霧幫浦消防車及相關設備過程涉及不法，疑有相關人員有貪瀆情事，經蒐證調查後於今（24）日上午9時許前往消防局搜索，地點包括局長秘書室、災害搶救科與車輛保養場等單位帶走車輛捐贈相關資料。

廉政署人員同時約談消防局前局長李明峯的秘書、司機及搶救科長、車保場長等4人，目前仍在訊問中，後續將送往地檢署交由檢方複訊釐清案情後進行處分。

對此台南市消防局表示，廉政署今至消防局進行「民間捐贈救災車輛」相關案件釐清，將全力配合相關調查，台南地檢證實指揮廉政署偵辦貪瀆案，目前全案仍在偵查中，不便透露具體案情內容。

