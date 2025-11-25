檢廉約談連江縣前祕書長夫妻

已退休的連江縣政府前祕書長張龍德，遭檢舉於任內利用職權護航自家人航並疑收賄數十萬元。（本報資料照片）

已退休的連江縣政府前祕書長張龍德，遭檢舉於任內明知蕭姓妻舅，以借牌參與連江縣都市計畫通盤檢討採購案、環境景觀總顧問服務計畫案，卻予護航並疑收賄數十萬元，台北地檢署25日指揮廉政署兵分6路前往馬祖、台北等地搜索、約談張男夫妻、妻舅5名被告，全案朝《貪汙治罪條例》、《政府採購法》方向偵辦。

張龍德擔任連江縣政府祕書長多年，當地媒體介紹他半工半讀法律系夜間部，原本立志考檢察官，雖未如願，35年前回馬祖老家從事公職，被形容為「見證馬祖從戰地走向民主的關鍵推手」，張今年7月15日退休，當起法院調解委員，卻捲入貪汙案。

檢廉追查，連江縣政府民國109年辦理「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討」委託技術服務案，採購案預算金額1978萬元；時任祕書長張龍德的妻舅、都市里人規畫設計公司蕭姓主持人涉向行遠國際工程開發公司郭姓負責人借牌得標。

檢廉懷疑，110年標案履約時，疑有施工問題需限期改善，但連江縣政府卻未依規定裁罰，張龍德疑要求案件最終須通過他決行，事後疑有數十萬不明金流往來。

此外，112年連江縣政府辦理環境景觀總顧問服務計畫案，標案金額約400多萬，張龍德當時擔任標案評選委員，並為評選會召集人，疑經下屬提醒後仍未迴避，涉圖利讓蕭姓妻舅透過行人工程顧問公司李姓負責人借牌得標。

北檢25日指揮廉政署赴馬祖搜索張男夫婦住處，廉政官向連江縣政府調取採購案相關卷證，另在台北等處搜索蕭姓妻舅、郭姓廠商、李姓廠商住處及2家廠商公司等6處所，約談張龍德5人到案，釐清2起採購案是否違反《政府採購法》，以及張、蕭等人的數十萬元金流是否為賄款。