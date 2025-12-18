檢扣太子集團34豪車要賣啦！ 預計在這時間開跑

太子集團豪車。（圖／翻攝畫面）

先前台北地檢署針對太子集團執行4波搜索，如今已經查扣11戶和平大苑豪宅，34輛超跑被扣押的資產高達45億元。由於被扣的車輛太多，目前扣押在和平大苑的停車場，考慮到保存不易影響價值，北檢委由台北執行署著手拍賣程序，預計將於明年1月底至2月初進行拍賣。

檢方向法院聲請扣押太子集團不法所得，其中共有18筆不動產、48個車位、34輛豪車及銀行帳戶，價值約莫高達45億餘元。後續經過專案小組不斷順藤摸瓜以後，發現太子集團竟還擁有艘豪華遊艇，且原先船隻也位在台灣並由玄古管理顧問有限公司、逸先科技有限公司負責管理，目前船隻已經駛離台灣，部分則已被賣出。

台北地檢署先前執行了第4波搜索，指揮調查局台北市調處、基市調查站、刑事局第九大隊、信義分局等單位，持票搜索王姓被告等6人住居所及玄古管理顧問公司、逸先科技公司，共計14處所，並拘提玄古負責人王俊國等6人到案說明，並訊後聲押王獲准，目前本案在押人數已高達8人。

大多數的豪車皆為太子集團負責人陳志以及中國籍的在台負責人李添所有，2人目前均不在台灣，為確保後續變價、拍賣程序順利，將依法採取公示送達方式公告變價訊息。其中有3輛車先前已經過戶至車商名下，但檢方認定不影響變價程序，有關車商已經之物的價金補償將會在拍賣後處理。後續拍賣事宜將會交由行政執行署台北分署辦理，預計的拍賣日期為明年的1月底至2月初。

