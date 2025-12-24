檢批柯文哲無視法治 求刑28年6月

台北地方法院24日審理京華城等案，前台北市長柯文哲出庭應訊。（郭吉銓攝）

台北地院審理台灣民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，24日傳喚柯、威京集團主席沈慶京及台北市議員應曉薇，3人都請求無罪判決，但公訴檢察官認為3人犯行重大，特別是柯文哲犯後態度不佳，且曾在法庭罵髒話等不當言行，請合議庭判處累計28年6月徒刑，審判長諭知明年3月26日下午2時30分宣判，柯、沈及應均須到庭聆判。

庭訊後，柯文哲火力全開，痛批賴清德總統讓少數的司法人員胡搞瞎搞，這就是你的責任，你怎麼會說沒有干預司法？北檢勾結《鏡新聞》淪為政治的打手，就是台灣人民現在普遍的印象。柯說「台灣民主化30年，不應當還出現像明末東廠錦衣衛這種現象，人家說你是清德宗，我看你變成明崇禎皇帝。」

公訴檢察官昨結辯時，以柯文哲曾在法庭爆粗口、丟擲水瓶、放任支持者包圍地檢署、社群圖卡扭曲證人證詞等，認定柯無視法治、犯後態度不佳，建請法院依據起訴時的求刑刑度，重判柯文哲；另應曉薇收賄金額比柯文哲高，也比大多數貪汙議員貪的多，且她在議會向市長蔣萬安批評都發局及證人，要求整頓都發局、政風處，請法院一併納入量刑審酌參考，沈慶京部分則請依法量刑。

柯文哲答辯稱，他只知道京華城案送研議，其他都沒有過問，但北檢用抹黑、陷害的方法編故事，只是為了打擊他，卻傷害太多人，他也感慨「圖利罪」規範不清，一定要司法改革。

北院昨辯論終結，審判長要求柯文哲3人宣判日一定要到庭，引發外界臆測，但法界認為，北院今年9月裁定3人交保並限制出境、出海8月，法官可能在境管期限屆期前，利用宣判日訊問被告，決定是否再延長境管。