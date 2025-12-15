檢控收賄圖利 柯文哲斥編故事

前台北市長柯文哲15日出庭，晚間離開法院時說，「法庭上應該講事實、講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單。」（林偉信攝）

台北地院審理京華城等案，15日進行辯論程序，公訴檢察官花一整天在法庭指控台灣民眾黨前主席柯文哲涉犯圖利罪，且收了威京集團主席沈慶京210萬元政治獻金及1500萬元賄款；檢方還說「小沈1500」就是柯收賄的客觀事實，「知道真相、看見真相，不需要相信謊言」。庭末，審判長諭知今日上午由檢方繼續論告，下午由柯文哲及律師答辯。

柯文哲昨晚離開法院時說，「法庭上應該講事實，講證據，而不是利用臆測在編故事，就這麼簡單。」

台北地檢署昨由2位公訴檢察官輪流論告。檢察官廖彥鈞說，京華城「細部計畫變更案」是量身打造的獨一無二方案，全國只有京華城可適用優惠，卻沒法律授權依據，缺乏給予差別待遇的正當理由，且民國110年11月1日，當時台北市議員苗博雅質詢時提醒京華城容積率的適法性，柯卻置若罔聞且不作為，就是圖利罪。

廖彥鈞表示，柯辯稱市長室的祕書不等於市長，但京華城案是重大爭議案，祕書權力如此巨大，可直接下命令？且柯指示當時的副市長彭振聲擔任京華城案的專案管理人，讓彭同時也是都委會主席，這就是球員兼裁判，失去客觀性；北市府讓沈慶京因容積率多取得了5585坪共121億多元利益，柯卻消極不作為，就是圖利。

接著上場的主任檢察官林俊廷說，109年沈慶京為爭取京華城案的樓地板面積12萬284坪，透過集團的鼎越開發前董事長朱亞虎安排向柯文哲請託，再由7名人頭共捐210萬元政治獻金給柯，「左手請託、右手捐錢」行賄，雙方有對價關係，構成行、收賄罪。

林俊廷表示，朱亞虎認罪的供詞有提到，當時捐錢給民眾黨是「司馬昭之心、路人皆知」，不然為何要在爭取京華城案樓地板面積時捐錢。林俊廷說，沈、柯密會後，也把京華城案送研議，沈慶京就是透過210萬元政治獻金行賄柯。

林俊廷說，柯的工作記錄簿內容是他製作金主給錢的資料，且他也說「這樣才知道誰有幫助過我們」，所以他的excel記載「小沈1500」，就是沈慶京給1500萬元，不能說錢花掉了，就沒收賄「金流」。