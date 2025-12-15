檢控親開京華城後門「知情圖利」！柯文哲急插嘴喊2字被審判長制止

台北地院15日審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，前台北市長柯文哲出庭應訊。(記者羅沛德攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕前台北市長柯文哲等11名被告涉入京華城容積率、政治獻金侵占等弊案，案件審理已進入關鍵攻防階段。檢方今進行論告，直指柯文哲在市長任內，對京華城案相關裁示「明顯知情違法」，卻仍拍板作出圖利決定。未料檢方話音未落，坐在被告席上的柯文哲當場按捺不住，突然插嘴反駁「亂說、又再亂說……」，經檢方提醒後仍不死心，直至審判長出面制止才作罷。

檢察官廖彥鈞指出，柯文哲於市長任內對京華城案作出關鍵裁示前，已清楚知悉該案涉及龐大利益，價值可能高達百億元，依法應以最審慎、合法的方式處理。尤其當時北市府正與京華城就刪除「120284容積率」進行行政訴訟，循訴訟途徑解決，正是最能避免圖利爭議的方式，而市府原本立場也明確「不給予120284」。

廖彥鈞續指，柯文哲卻在關鍵時刻裁示「送研議」，捨棄最能杜絕爭議的訴訟途徑，形同為京華城另開後門。更矛盾的是，市府一方面批示「依訴訟結果處理」，另一方面卻又指示「送研議是否同意」，兩項批示針對完全相同的請求，立場卻相互衝突。既然市府底線是不給予120284，檢方質疑，直接回覆駁回即可，何須再行研議？

不過，就在檢方指稱柯文哲「明顯知情」之際，坐在被告席的柯文哲當場坐不住，著急反駁，「亂說、又再亂說……」。原本仍在論告中的廖彥鈞回應，「現在是檢方論告時間，等一下會讓你和律師說。」；但經提醒後，柯文哲仍一副急欲發言的神情，審判長見狀當庭制止，要求被告遵守訴訟程序。

廖彥鈞主張，回顧過去，自1999年至2018年間，北市府對京華城所提各項請求，幾乎從未同意，甚至是在監察院糾正後，才認定560容積率，並於2018年正式刪除120284容積率。然而，自沈慶京於2020年開始頻頻「發牢騷」後，京華城提出的請求卻幾乎一路過關，包括訴訟中案件送研議、請求補救措施，以及透過變更細部計畫取得容積獎勵，結果全數成功。

檢方並重申，柯文哲在作出相關決定前，早已知悉多項爭議事項。包括京華城在前一年依都市計畫法第24條申請變更細部計畫時，已有圖利財團的負面輿論與議員批評，市議員苗博雅也曾質詢研議過程不透明；此外，京華城不符都市更新要件，前都發局長林洲民亦曾明確告知，若濫用都更容積獎勵，恐涉及圖利財團問題，這與柯文哲2014年市政白皮書中對都更弊端的質疑立場完全一致。

廖彥鈞說，連時任副市長彭振聲都未自行決行，而是將案件上陳由柯文哲親自裁決，原因恐在於「認為不適法」。彭振聲也曾表示，若由他決行，會將案件退回都發局處理，顯示本案在適法性上存在高度疑慮，柯文哲卻仍選擇拍板，檢方因此認定其主觀上已具圖利認知。

庭訊結束後，柯文哲下樓時被媒體詢問僅回應，「沒有啦，我哪有講亂說。」(記者劉詠韻攝)

