檢斥柯文哲態度不佳求刑28年6月 陳佩琪怒嗆：要鞠躬說謝謝起訴？
民眾黨前主席柯文哲涉及京華城案，24日辯論終結，北檢怒斥柯文哲態度不佳，在法庭上爆粗口、丟水瓶、放任支持者包圍地檢署和扭曲證詞等，求處重刑28年6個月，全案將於明年3月26日宣判。對此，柯文哲妻子陳佩琪今（25）日開砲，「他（柯文哲）為自己辯白就是態度不佳？請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」
陳佩琪在臉書發文，過去1年來被「偵查不公開」嚇到什麼都不敢講， 哈，現在才知道原來這是檢察官該遵守的，結果他們不用遵守、也都沒法律責任，反倒是我自己攬住這法條來自己嚇自己，所以這一年反倒是臉書文章寫得少了。
陳佩琪提到，辯論庭結束了，看到昨天公訴檢察官在法庭上氣噗噗的、把她老公當場臭罵一頓，「伶牙俐齒的，比我陳佩琪罵老公還厲害，我可是跟老公結婚35年、最有資格罵他的人耶，至少尊重我一下吧，所以今天我有話要說」。
陳佩琪表示，「台灣有著很奇怪的司法制度」，大家不覺得嗎？偵訊檢察官說他手上有那麼多「貪汙事證」，像「買辦公室」、「2000萬房貸」、「 ATM存款」、「有海外數位貨幣、冷錢包」、「全家企圖落跑去美國」等等的證據，但奇怪的是他自己不必（或說不用）出庭說明，而是派從沒和被告見面的公訴檢察官上場，這跟我說的沒在病房照顧老爸，卻去告醫生的「天邊孝子」有何不同？還罵人罵到如此大聲哩！
陳佩琪不滿地說，就已經跟你們講得很清楚了，京華城所有的公務人員被叫來問的，都證稱《都市計畫法》24條給容獎是合法的，市長也沒有介入或指示，政治獻金是委由專人去處理的，至於網軍最愛說的市長室收3百萬，就已經說過無數次了，錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，我先生都沒見過，就中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了，都講得那麼清楚、那麼明白、那麼多次了，你們是沒聽到嗎？
最後陳佩琪更是開嗆，他為自己辯白就是態度不佳？還要把他起訴28.5年？請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？
台北地院審理京華城容積率等弊案，今天上午輪到台北市議員應曉薇答辯，應曉薇激動痛陳近50分鐘，她說士可殺不可辱，京華城案她只是在做議員轉達民眾陳情的工作，沒有收賄，她誓死悍衛自己的尊嚴，她也將矛頭指向偵查檢察官林俊言，要求法官效法包青天，動用虎頭鍘斬奸鋤惡，開鍘林俊言。自由時報 ・ 1 天前 ・ 48