檢斥柯文哲犯後態度不佳求刑28年6月 陳佩琪護尪怒開嗆：要說謝謝起訴？

北院審理京華城等案，24日全案辯論終結，定115年3月26日宣判。北檢檢察官庭上說，柯文哲犯後態度不佳、一再聲稱遭受政治迫害，以髒話罵檢察官等，建請判處28年6月。柯妻陳佩琪今（25）天開嗆，他為自己辯白就是態度不佳？還要把他起訴28.5年？請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？

陳佩琪說，過去一年來被『偵查不公開』嚇到什麼都不敢講，哈，現在才知道原來這是檢察官該遵守的，結果他們不用遵守、也都沒法律責任，反倒是她自己攬住這法條來自己嚇自己，所以這一年反倒是臉書文章寫得少了。

陳佩琪提到，辯論庭結束了，看到昨天公訴檢察官在法庭上氣噗噗的、把她老公當場臭罵一頓， 「伶牙俐齒的，比我陳佩琪罵老公還厲害，我可是跟老公結婚35年、最有資格罵他的人耶，至少尊重我一下吧，所以今天我有話要說…」

陳佩琪表示，偵訊檢察官說他手上有那麼多『貪汙事證』，像「 買辦公室」、「2000萬房貸」、「 ATM存款」、「有海外數位貨幣、冷錢包」、「全家企圖落跑去美國」等等的證據，但奇怪的是他自己不必(或說不用)出庭說明，而是派從沒和被告見面的公訴檢察官上場，「這跟我說的沒在病房照顧老爸，卻去告醫生的『天邊孝子』有何不同？還罵人罵到如此大聲哩！」

陳佩琪開嗆，就已經跟你們講得很清楚了，京華城所有的公務人員被叫來問的，都證稱都計法24條給容獎是合法的，市長也沒有介入或指示，政治獻金是委由專人去處理的；至於網軍最愛說的市長室收三百萬，就已經說過無數次了，「錢長的是橫的、豎的、紅的、白的，我先生都沒見過，就中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉了，都講得那麼清楚、那麼明白、那麼多次了，你們是沒聽到嗎？」

陳佩琪也怒嗆，他為自己辯白就是態度不佳？還要把他起訴28.5年？請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

