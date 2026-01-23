檢方偵辦臺中澄清醫院醫療暴力案 拘提林姓主嫌聲押獲准

臺中澄清醫院中港院區，發生「醫療暴力」，林姓主嫌遭聲押獲准。（圖：澄清醫院提供）

台中市「澄清醫院中港院區」，在21日深夜發生「醫療暴力」事件，一名疑似酒醉自傷的林姓男子，疑似因不滿醫師治療大鬧醫院急診室，試圖攻擊醫師不成後，涉嫌毆打男姓護理師成傷，受害護理師有腦震盪現象，必須留院觀察療護。

臺中地檢署據報後，為嚴正捍衛「醫護安全與醫療秩序」， 在護理師遭病患毆打成傷後，由張介欽檢察長指示醫療專組溫雅惠檢察官組成專案小組，指揮臺中市警局第六警分局立即展開蒐證調查，並在案發隔天(22日)晚間，前往臺中市西屯區將林姓主嫌拘提到案；全案經警方偵訊後隨即解送臺中地檢署復訊後，承辦檢察官認為林姓主嫌，涉犯醫療法對於醫事人員施以強暴方法，妨害其執行醫療業務，以及觸犯刑法傷害等罪嫌重大，且有逃亡及反覆實行傷害犯罪之虞，向臺中地院聲請羈押，院方直到23日召開羈押庭審理後，裁定羈押獲准。

根據警方初步調查，這名林姓男子，疑似和妻子吵架後因手腕受傷送醫，身上滿是酒氣的林男，疑似不滿醫師治療方式，試圖毆打醫師，追打不成後，竟然對於男護理師手出重拳毆打成傷；案發後，院方也積極協助被害護理師舉證，配合檢警單位偵辦，並向施暴的林姓男子依法提出告訴。

臺中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮表示，檢方對於任何形式的醫療暴力行為，均予以最嚴正之譴責；醫療 人員係維繫民眾生命與健康之重要守護者，任何危害其人身安全及妨害醫療業務之不法行為，都屬對社會秩序重大挑戰，檢方都將持續秉持從速、從嚴原則依法究辦，絕不寬貸，以具體行動捍衛醫護人員執業安全，確保民眾安心就醫的基本權益。（李河錫報導）

◆任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪！