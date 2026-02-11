檢方偵辦高金素梅 羅智強批：賴清德只需「莫須有」3個字可辦到死
無黨籍原住民立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，台北地檢署10日指揮調查局國安站兵分30路進行搜索；北檢今（11）日凌晨複訊時，因高金素梅身體不適送醫，諭令限制出境、出海、擇期再訊問。對此，國民黨立委羅智強直言，賴清德總統要辦高金素梅，只需「莫須有」3個字即可。
羅智強今天在臉書貼文寫道，看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸，身體不適、緊急送醫，我心中只有萬千的不捨與心痛。他想說的是——請高金委員務必保重身體。「我們都會是你最堅定的後盾」。
羅智強表示，這兩年，外界總看到高金素梅站在制衡的最前線，勇敢、強悍、毫不退讓。但身為國會同事，他看到的是一個拖著病體，仍然堅守崗位發言、投票的人。
羅智強指出，高金素梅是原住民立委，其選區不是一個縣市，而是「全國」。而且多數是交通艱困的高山部落。高金素梅全台奔波，幾乎每一個部落，都有其親自服務的足跡。
羅智強強調，也正因如此，高金素梅的身體早已長期透支。但高金素梅的責任心極重、使命感極強，即使身體撐不住，仍然選擇站在第一線、火線，一仗一仗地打。
最後羅智強批評，賴總統要辦高金素梅，根本不需要什麼「三大案」。3個字就夠了——「莫須有」。這3個字，可以把岳飛辦到死，「你還會擔心，斬不了高金素梅嗎？」
羅智強：賴清德辦高金素梅「莫須有」 控檢方疲勞轟炸
無黨籍立委高金素梅被控詐領助理費、違反醫療器材管理法、詐領原住民多族群文化交流協會補助款等，遭調查局搜索約談到案。國民黨立委羅智強今（11日）表示，賴清德總統要辦高金素梅，根本不需3大案，只要有「莫須有」3個字就可以了。
高金素梅被搜！黃士修喊「跟辦柯文哲一樣」 葉耀元嗆：用想像指揮檢調
無黨籍立委高金素梅住家和立院辦公室遭檢調搜索，涉詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領協會補助款等，更由調查局國安站報請北檢偵辦。「核能流言終結者」創辦人黃士修卻聲稱，辦案手法跟柯文哲案如出一轍，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（11）日直言，為什麼很多人都用想像在指揮檢調呢？
國防特別條例未過影響台美？賴清德這樣說
[NOWnews今日新聞]賴政府提出8年1.25兆元國防特別條例，至今仍卡在立院，對於若沒通過所受的影響，總統賴清德今（11）日強調，若特別條例沒有過，預算沒有辦法確實到位，當然會除了影響國軍戰力，也...
高金素梅偵訊不適緊急送醫 羅智強砲轟賴清德：不需3大案只需「莫須有」
台北地檢日前大動作搜索無黨籍立委高金素梅，凌晨移送台北檢署複訊，在審訊期間，高金素梅突然身體不適，檢方評估後暫停訊問，讓其前往台大就醫，但依貪污罪諭令限制出境出海。對此，藍委羅智強今（11）日發文痛斥，他心中只有萬千的不捨與心痛，請高金素梅務必保重身體，他們都會是最堅定的後盾。他也直言，總統賴清德要辦高金素梅根本不需要什麼「三大案」，「莫須有」三個字就夠了。......
高金素梅涉貪遭境管！律師揭「沒聲押」內幕：檢方掌握可靠證據
北檢偵辦無黨籍立委高金素梅涉貪案，10日指揮調查局國安站兵分30路搜索，並約談高金到案說明；高金凌晨移送北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，擇期再訊問。對此，律師陳君瑋特別分析檢方沒有聲押的關鍵主因。
高金因三大案遭約談？羅智強怒批一句
[NOWnews今日新聞]台北地檢署偵辦原民立委高金素梅涉詐領助理費等3案，10日約談高金，不過高金到北檢複訊時，因身體不適，檢察官諭知限制出境出海，將擇期再訊問。國民黨立委羅智強今（10）日透過臉書...
高金素梅疑涉反滲透法？侯漢廷1事示警在野
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅昨（10）日遭檢調搜索陽明山住處和立法院辦公室，後續因疑涉嫌違反《貪污治罪條例》、《刑法》詐欺及《醫療器材管理法》等而被帶回約談。對此，台北市議員侯漢廷質疑...
