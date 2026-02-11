檢方偵辦高金素梅 羅智強批：賴清德只需「莫須有」3個字可辦到死

無黨籍原住民立委高金素梅涉嫌以人頭詐領助理費、非法輸入COVID-19試劑、詐領協會補助款等案，台北地檢署10日指揮調查局國安站兵分30路進行搜索；北檢今（11）日凌晨複訊時，因高金素梅身體不適送醫，諭令限制出境、出海、擇期再訊問。對此，國民黨立委羅智強直言，賴清德總統要辦高金素梅，只需「莫須有」3個字即可。

高金素梅。(圖/截自高金素梅臉書)

羅智強今天在臉書貼文寫道，看到高金素梅不堪檢方的疲勞轟炸，身體不適、緊急送醫，我心中只有萬千的不捨與心痛。他想說的是——請高金委員務必保重身體。「我們都會是你最堅定的後盾」。

羅智強表示，這兩年，外界總看到高金素梅站在制衡的最前線，勇敢、強悍、毫不退讓。但身為國會同事，他看到的是一個拖著病體，仍然堅守崗位發言、投票的人。

羅智強。(圖/中天新聞)

羅智強指出，高金素梅是原住民立委，其選區不是一個縣市，而是「全國」。而且多數是交通艱困的高山部落。高金素梅全台奔波，幾乎每一個部落，都有其親自服務的足跡。

羅智強強調，也正因如此，高金素梅的身體早已長期透支。但高金素梅的責任心極重、使命感極強，即使身體撐不住，仍然選擇站在第一線、火線，一仗一仗地打。

最後羅智強批評，賴總統要辦高金素梅，根本不需要什麼「三大案」。3個字就夠了——「莫須有」。這3個字，可以把岳飛辦到死，「你還會擔心，斬不了高金素梅嗎？」

