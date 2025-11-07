檢方公函遭外洩！ 太子集團幹部轉移豪車成羈押鐵證

台北市 / 綜合報導

檢調持續偵辦柬埔寨犯罪組織「太子集團」跨國洗錢案，集團首腦陳志在台的資產及黨羽，也陸續被檢警逮捕，但日前檢方前往集團在台北購買的豪宅時，卻一度遭管委會阻擋。北檢火速簽發公函，管委會又把司法文書直接傳給台灣太子公司，天旭國際的李姓幹部，立刻與陳志的親信報告，連夜找人把停在地下室的7輛超跑開走或低價過戶，差點就讓不法集團成功轉移資產，涉及滅證及隱匿財產。4名台籍幹部，也都被羈押禁見。

五顏六色的超跑，一台接著一台，從地下室中被開出來，這些要價不斐的名車，全都是跨國犯罪組織太子集團首腦陳志在台的資產，而這些車輛，平時就停放在豪宅社區停車場。

檢調人員進入豪宅搜索，大片落地窗，可俯瞰台北市夜景，裝潢精緻奢華，價值上億的豪宅太子集團竟持有整整11戶，但檢調要進入地下室搜索時，卻一度遭管委會阻擋，要求出示公函給了集團成員，轉移資產的機會。

穿著黑色連帽外套全身包緊緊，他就是天旭集團幹部李姓總務長，平時經常幫忙高層籌備PARTY，東窗事發後更協助轉移豪車，遭羈押禁見。原來檢調當時，來到陳志位於台北市的豪宅，要求進入地下室搜索。

但檢方簽發的公函，先是被管委會轉傳給太子公司的豪宅管理人，接著李姓總務長得知此事，趕緊通知陳志的親信李添，李添指示邱姓幹部把豪車開走藏匿，還找來車商兄弟將車輛低價過戶，豪車差點就被成功轉移。

非本案律師李育昇說：「太子公司內部可能有詐騙的共犯，又互相傳遞這份公函，並將車輛開走，這部分顯然就是有針對犯罪事實，進行串供及滅證的行為。」

包含李姓總務長，在台最高王姓幹部，邱姓幹部等四人，訊後都被認為有串滅證之虞遭羈押禁見，通風報信的豪宅涂姓管理人則是交保候傳，雖然豪宅管委會傳送公函，沒有涉及洩密或不法，但差一步就讓不法集團，成功轉移名下資產。

