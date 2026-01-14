檢方出手！花蓮光復洪災釀19死、光復鄉長等4人帶回偵訊 朝過失致死偵辦

即時中心／徐子為報導



花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖於去（2025）年9月底溢流，造成下游光復鄉19死、5失蹤慘重災情。針對疑似過失，檢調今（14）天發動搜索，光復鄉長林清水等4人被帶回偵訊，朝過失致死、偽造文書及廢弛職務等方向偵辦。





花蓮地檢署今上午7時，兵分8路搜索，包括林清水住處、光復鄉公所等地，調閱撤離名單、防災通報等物證。光復鄉長林清水、鄉公所秘書、民政課長及公所前承辦員等4人帶回偵訊。



涉及偽造文書部分，檢方要釐清撤離資料有無不實登載等，也將調查各權責單位有無依照相關規定發布及落實。檢調表示，涉及馬太鞍溪堰塞湖警戒監控、撤離執行單位等都在調查範圍內，地方跟中央單位都會調查。



針對光復鄉公所被搜索、4人被帶回偵訊，花蓮縣政府新聞科科長李冠霆回應，今早知悉此事，尊重司法機關調查，至於撤離點是否選址輕忽，他回應，縣府一且遵照中央相關規定做辦理。





