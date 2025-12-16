檢方咬定「小沈1500」收賄金流 柯文哲反擊檢方「平凡的邪惡」

針對檢方指控「小沈1500」是對價一事，柯文哲反駁稱，應當根據事實跟證據，而不是用想像的編故事。（圖片來源／柯文哲臉書）

台北地方法院今（16）日審理京華城案，檢方強調，合理推論柯文哲隨身硬碟內的Excel檔案「小沈1500」的記載，代表柯收取沈慶京1500萬元，是作為協助取得20%容積獎勵與建照的對價。柯文哲則反駁稱，在法庭上應當根據事實跟證據，而不是用想像的編故事，最後變抹黑。

公訴主任檢察官林俊廷詳述，在2024年8月30日搜索柯文哲住處、查扣編號「A1-37」行動硬碟，發現硬碟內「財務」資料夾內的「工作簿」Excel檔案，記載多筆人名、數字與時間。

林俊廷指出，查扣時，硬碟上頭貼著1張橘色便利貼，寫著「2023.02.23備份」，多明顯「專屬一身」的私人資料，作者都是「Wen」，也是柯以「Wen」之名製作與存檔。

檢方稱，已逐一驗證這就是帳冊，與威京集團沈慶京有明確對價關係，強調柯在京華城案過程中，不斷「給一個方便」，加速讓京華城無中生有、取得不法利益，涉犯貪污圖利、收賄罪事證明確。

檢控柯戴「魔戒」，用刀叉在吃人肉

為佐證柯文哲知情，檢方舉證指出，柯文哲曾請黃珊珊、李文宗等人召開募款委員會。黃珊珊向柯回報募款狀況時，柯竟回稱「威京小沈已給過」。雖柯文哲辯稱是指沈「給過很多建議」，但檢方認為此說法違背常理，認定是指金錢往來。

檢方指稱，針對京華城案，行收賄210萬元的部分，就是為了送研議，讓京華城案起死回生的對價；1500萬元則是違法取得容積獎勵，讓京華城案無中生有取得不法利益的對價。

檢方並以柯文哲過去名言稱，「「現在的政商關係非常高雅，我給你一個方便，那你在選舉的時候如何回饋？」、「現在的政商關係，有時候開玩笑就說『用刀叉在吃人肉，都是很高雅的』。」

檢方說，或許是因選舉需要花很多錢，戴上「魔戒」後，貪圖沈慶京願意給的好處，所以在行政行為上產生污點，涉犯貪污圖利收賄罪，本案犯罪事證明確，請依法判決。

殺猶太人的人都很認真，唐朝《羅織經》翻版

針對檢方指控，柯文哲回應稱，法庭上不該用臆測編故事。他並引用漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）所著「平凡的邪惡」來反嗆檢方。

柯文哲說，該書描述希特勒殺了600萬猶太人，戰後反省，那些開火車把猶太人載到集中營、開瓦斯把那些人毒死、毒死以後拿去燒的人，每個人都很認真，同時除了有特殊政治立場的林欽榮外，所有來作證的公務員都說京華城案過程是合法的。

柯文哲強調，去年8月30日檢調兵分多路搜索很多地方，包括他家、辦公室、民眾黨中央黨部，他被羈押一年，相信在台灣的歷史上，沒有一個政治人物這麼徹底的金流、人脈、電腦、手機全都翻一遍。

「就是因他的身份，有人要政治操作才搞成這樣。」柯文哲稱，唐朝有本如何製造冤獄的書《羅織經》，將來京華城案起訴書應該也是同樣的定位，在獄中讀過前台大校長管中閔的書「深文周納、羅織構陷、入人於罪」，現在讀仍心有戚戚焉。

當權者不要把手伸進司法，大罷免至少5%是為了救他

「法庭上要用證據，檢察官用太多揣測、想像。」柯文哲反擊稱，檢方就是用搜索過程中扣押的手機、電腦裡去找資料並拼湊故事，在法庭上應當根據事實跟證據。

柯文哲質疑，檢方不查證、硬要抹黑，還拿北市都委會前執秘邵琇珮講林玄理案的筆錄，為什麼邵琇珮重要且對他有利的證詞就跳過去？

「如果是他執政，將來一定會告訴自己，請有當權者的人，不要把手伸進司法。」柯文哲並強調，罷免大失敗，檢察官真的是很重要的因素，按照他的正常判斷，6、7個被罷掉是有可能的，因為把柯文哲關在裡面，「至少有5%是為了救柯文哲去投票。」

黃國昌質疑檢察官為國家追訴 還是幫民進黨追殺政敵？ 民眾黨主席黃國昌在旁聽後質疑，檢察官到底是基於公益代理人的身分在為國家追訴犯罪，還是幫忙民進黨在追殺政敵？ 黃國昌並提出三大疑點，首先，當初搜索票是依據監察院的糾正報告而進行，但為什麼調查報告刻意選在上次總統大選後，而民進黨中央卻在選前1月8日就知道內容，並且召開記者會進行攻擊？ 後來，檢方偵訊監委蘇麗瓊是過去台北市政府任職時與柯文哲結仇，在筆錄上面，出現非常多的謾罵跟情緒性用語，「這不是政治追殺，什麼是政治追殺？」 其次，黃國昌稱，除了那個Excel檔。到今天還是沒有看到其他的證據。什麼時間給的不知道、什麼地點給的不知道、什麼方式給的也不知道。 第三，檢察官還刻意的去扯說是橘子是在負責幫忙處理，有提出任何證據嗎？黃國昌強調，沒有，檢方稱依照常理判斷應該就是她處理的，「怎麼會像政論節目一樣的名嘴，在那邊用嘴巴進行推論？」

