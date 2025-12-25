檢方批柯文哲犯後態度不佳！法官命這3人明年326到庭聽判

即時中心／林韋慈報導

台北地方法院昨（24）日審理柯文哲京華城案，在柯文哲、沈慶京及應曉薇完成最終辯論後，全案共11名被告的審理程序正式結束。合議庭訂於明年3月26日下午2時30分宣判，並依《刑事訴訟法》第116條之2防逃規定，命柯文哲、沈慶京與應曉薇3人屆時須到庭聽判，若無正當理由未到，得依法拘提。





檢方指控，柯文哲為獲取沈慶京的資助與政治支持，明知京華城案容積率具有公益性，仍圖利沈慶京，另涉掏空政治獻金，且犯後態度不佳，多次聲稱遭政治迫害，甚至在偵審過程中對檢察官辱罵、丟擲物品。檢察官建請法院判處柯文哲有期徒刑28年6月、應曉薇16年6月、沈慶京17年；但這3人均喊冤主張無罪。

對此，柯文哲在庭內表示，京華城案的行政流程或可檢討，但整個過程公開透明，並無不法行為。

柯文哲續指，應曉薇關心京華城案十多年都未出問題，卻在他擔任市長期間遭起訴，是因為他要參選總統，呼籲法院公平審判。至於政治獻金案，柯文哲表示，民眾黨是小黨，政治獻金處理確實「零零落落」（台語），當時已委由會計師處理，未料會演變至此，柯文哲發表完談話後在支持者喊「清清白白」聲中離去。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

