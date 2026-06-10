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即時中心／林韋慈報導

6月4日，彰化縣警察局溪湖分局埔鹽分駐所陳姓所長與趙姓警員，前往埔鹽鄉查訪毒品人口施姓男子時，在光明路發現施男駕車行駛在前。施男見警車後立即加速逃逸，兩名員警下車追捕。陳姓所長追捕過程中，遭施男導車衝撞輾過雙腳造成骨折，檢方聲請羈押。而後，彰化地方法院最初裁定無保請回，引起家屬不滿，而檢方也不服提起抗告。今（10）日台中高分院撤銷原裁定，發回彰化地院。

施男造成陳姓所長雙腿骨折 事後驗出毒品反應

施男逃進死巷後暫停，陳姓所長上前敲窗喝令開門，施男卻突然倒車、前進並加速衝撞，導致陳姓所長被車身擦撞倒地，雙腳遭車輪輾過造成骨折。陳所長雖對空鳴槍示警，施男仍繼續逃逸，最後在無路可逃的情況下拒不開門，員警持警棍擊破車窗後才將其壓制逮捕。過程中，兩名員警均受傷。

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施男接受唾液快篩後呈安非他命及依托咪酯（俗稱「喪屍菸彈」）雙陽性反應，涉嫌毒駕。彰化地檢署依妨害公務、公共危險及傷害等罪嫌將他移送偵辦。

彰化地檢署聲請預防性羈押 法官無保請回惹眾怒

檢察官認為，施男有毒品前科及施用惡習，此次又拒絕臨檢、駕車衝撞執勤員警，導致所長雙腳骨折，嚴重危害執法人員與公共安全，因此向法院聲請預防性羈押。彰化地方法院最初裁定無保請回，讓家屬不滿，網上寫信抒發，也讓彰化地院7日罕見發聲明表示均依法辦理，而法務部長鄭銘謙8日時面對質詢也坦言無法接受，並表示檢方已提起抗告。

台中高分院撤銷原裁定 發回更裁

彰化地檢署火速提抗告後，台中高等行政法院分院審理後認為，施男坦承毒駕並造成員警受傷，且快篩呈陽性反應，另有遭通緝紀錄，原審裁定認定證據不足「尚有再研求之餘地」，因此撤銷彰化地院的駁回裁定，發回更裁。

快新聞／檢方抗告成功！彰化所長遭毒駕駛輾斷雙腳 台中高分院發回更裁

彰化地檢署。（圖／民視新聞資料照）





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原文出處：快新聞／檢方抗告成功！彰化所長遭毒駕男輾斷雙腳 台中高分院發回更裁