檢方抗告成功！高雄「跨年夜槍擊案」嫌犯遭羈押

檢方抗告成功！跨年夜（2025年12月31日）深夜高雄發生槍擊案，50歲劉姓嫌犯喝茫聽到鞭炮聲不爽，竟然掏改造手槍朝人群射擊，釀成2人輕重傷，法院近日將他無保請回，檢方不服秒提抗告，法院近日改變裁定將他羈押。

高雄三民區跨年夜發生槍擊案。（圖／翻攝畫面）

回顧整起發生在三民區金獅湖的案子，當天深夜11點40分，劉姓男嫌犯持改造手槍合計開了4槍，47歲田男胸部跟小腿中彈，47歲黃女的右手食指被子彈劃過擦傷，所幸2人經緊急救治後都沒有生命危險。

警方封鎖現場進行採證。（圖／翻攝畫面）

2人中彈原因，竟是因為他們在放跨年鞭炮，當時在一旁喝茫的劉姓嫌犯不爽太吵，上前要他們不要在深夜施放，雙方吵架時劉男拿出改造手槍連轟4發，警方獲報到場當場將劉嫌逮捕，經查他有詐欺、毀損、傷害等多項前科，被依涉犯《刑法》殺人未遂罪及《槍砲彈藥刀械管制條例》移送。

劉男被偵訊時態度相當不配合，不僅超扯辯稱當下「只是嫌吵、沒有要殺人」，還推說「槍枝是已經過世的朋友寄放」，檢方認為其犯嫌重大，向法院聲請羈押，但法官卻裁定無保請回，理由是劉男沒有逃逸、犯案槍枝已尋獲、也坦承犯行。

檢察官得知劉嫌獲交保，認為法院裁定「仍有違誤」，「為確保社會安全及後續偵審程序」補充相關事證後迅速提出抗告，高雄高分院也將高雄地院的交保裁定撤銷，並發回更審，經重新審理後，地院裁定劉男羈押禁見。



