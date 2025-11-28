檢方指徐春鶯受指示、資助幫站台 黃珊珊：這是嚴厲指控須拿具體證據
台北市 / 吳欣蓉 綜合報導
民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉嫌違反反滲透法、刑法詐欺、銀行法等遭檢調約談，昨(27)日裁定收押禁見，而她過去曾幫競選台北市長的民眾黨立委黃珊珊站台。對此，黃珊珊今(28)日受訪回應，「這是一個非常嚴厲的指控，說她受指示、收受資助，這需要拿出具體的證據，也就是說不能這樣隨便亂槍打鳥，做政治操作」。
徐春鶯經檢方訊問後，被認為涉犯銀行法、詐欺取財，反滲透法受滲指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持等，犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅證據，或勾串共犯證人之虞，昨日法院裁定收押禁見，而針對此案，民眾黨也發3點聲明，表示將密切關注後續發展，籲請檢調單位勿枉勿縱。
黃珊珊今日出席立院黨團記者會，表示昨天看到這新聞跟大家一樣震驚，因為徐春鶯是民眾黨新住民委員會主委，這也是政黨一個很重要的職位，認為檢方披露的內容並不明確，但在事實尚未釐清前，看到得是媒體未審先判，包括受指示、受資助。對他們來說，徐春鶯對新住民服務非常周到且長久，社會公益也做了非常多。
黃珊珊說，當時在台北市政府，他們非常重視新住民權益，所以成立新住民委員會，而徐春鶯也長期投入社會公益；認為選舉期間，徐春鶯願意支持自己跟柯文哲，爭取各界支持是每一位候選人都應該做的，「所以就這個部分，是一個非常嚴厲的指控，說她受指示、收受資助，這需要拿出具體的證據，也就是說不能這樣隨便亂槍打鳥，做政治操作」。
黃珊珊強調，在任何人沒被定罪前都是無罪推定，也要有正當的法律程序。去年至今相關司法程序，已經看過太多押人取供、羅織罪名，不希望類似事件發生在這些更無辜的民眾身上，希望民眾有權利捍衛自己的權益。
更多華視新聞報導
徐春鶯涉反滲透法等遭收押禁見 民眾黨：別恣意政治操作
中配徐春鶯「涉反滲透法、詐欺」遭羈押禁見！ 曾傳列民眾黨不分區立委
中配徐春鶯涉犯反滲透法、詐欺罪 法院裁准羈押
其他人也在看
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 1 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
吳怡農嗆「這麼會選大罷免怎吞敗」慘挨轟！台派教授認了：很難過
即時中心／高睿鴻報導近期頻頻表態有意代表民進黨、出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，為駁斥外界質疑其選戰打法「太佛系」、導致先後兵敗蔣萬安及王鴻薇，他不惜開槓部分黨內人士及支持者，宣稱「若這些操盤手這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」。他還嗆，黨內某些操盤手、名嘴根本不願看清台北市民結構，不曉得「佛系」打法有其優勢；此言一出，立即引發熱議，甚至招致同黨支持者批評。對此，旅美教授翁達瑞也回應了。民視 ・ 1 天前
新竹縣長民調藍營全落後 徐欣瑩表態「義不容辭」投入初選
國民黨在新竹縣的縣長人選近期成為焦點，藍營內部已呈現「三強鼎立」的局面，包含新竹縣副縣長兼縣黨部主委陳見賢、立委林思銘與立委徐欣瑩都已表態有意角逐。然而，根據一份最新民調顯示，綠營潛在對手、竹北市長鄭朝方的支持度，在與藍營三人的對比中皆取得領先，其中，徐欣瑩落後幅度最小，僅2.9個百分點，而林思銘和陳見賢則都落後超過10個百分點。鏡新聞 ・ 20 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑26日下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 3 小時前
批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由
[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由 洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。 「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。 洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰新頭殼 ・ 20 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 23 小時前
評賴清德方向正確！白宮前顧問：川普大勝利
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨（26）日投書《華盛頓郵報》，宣布將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，以強調捍衛台灣民主的承諾。對此，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Ro...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導權利車亂象，成為治安隱憂！刑事局警方，從今年1月，三環幫老大劉憲治的命案中發現，嫌犯接應的車輛都是權利車，追查後得知，過去三環幫以融資公司結合二手車商，層層剝削被害人進行詐騙，總共超過200人受害，警方也查扣232輛權利車，是史上最大宗的權利車案件。大批除暴特勤隊員，荷槍實彈、全副武裝，來到偏僻郊區，準備破門攻堅。只見大門鎖的相當牢固，員警費了一番力氣才破門，因為這裡竟然是詐騙集團的據點。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）警方同時兵分多路，也來到代辦公司，裡面的人看到員警，神色驚慌還想裝傻，但他們跟詐騙集團都是同夥。山坡地上停了超過232部的權利車，市價超過1億元，警方破獲全台史上最大宗的權利車扣押案件，起因是從三環幫老大劉憲治命案中發現，接應車輛都是權利車，擴大追查下逮到吳姓主嫌，是三環幫幹部，在社群上張貼放款廣告，吸引民眾借款。有房有車，就以資訊差賺高額手續費詐騙。如果名下沒有借貸物，就會推薦到同集團的車行買車，第一層先扣下車貸費用，隨後第二層再找配合的融資公司借貸，騙取高額手續費，超過2百人被害，大多都是職業軍人跟公務員。全台最大"權利車詐騙"! 200多人受害.查扣232輛車（圖／民視新聞）刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「總共查扣了232台的一個權利車，這個案子比較特別的是，我們最後把這232台權利車，都順利的還給了被害人，就是這個車貸公司。」過去權利車查扣案件，被害人提告都不成，直到這回，警方把6間二手車、行銷貸款等公司連結在一起，才成功將人一網打盡。原文出處：破獲全台最大權利車詐騙！ 刑事局曝「層層剝削手法」 更多民視新聞報導轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"毒鴛鴦太猖狂！掛假車牌兜售安毒 台南刑警火速破獲毒窟逮人懸掛假車牌四處販毒 警逮毒鴛鴦起獲安毒與依托咪酯民視影音 ・ 1 天前
香港大火失聯 16歲少女最後傳訊：好辛苦
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至28日清晨，已知至少94人罹難、70人受傷，多人失蹤。1名16歲女學生黎凱琪失聯至今，親友心急如焚，但只能無奈等消息，而她生前的最後訊息也曝光，短短幾...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
《社會》竊密案 扣押羅唯仁房產股票數十億
【時報-台北電】台積電前資深副總經理羅唯仁疑涉竊取2奈米製程機密「帶槍投靠」競爭對手英特爾，雖英特爾聲明否認指控，但台灣高檢署智財分署檢察官經初步查證，認為羅唯仁竊走2奈米機密，涉犯《國家安全法》，將他列為被告偵辦，基於保全證據及日後追徵犯罪所得，26日指揮調查局新竹市調查站搜索羅男新竹縣、台北市住處，查扣電腦及隨身碟，並聲請扣押羅唯仁名下數十億元台積電股票及2處房產獲准。 據悉，由於羅已在10月初出境，因此檢方另對他實施「境管通報」，若接獲羅唯仁返台訊息，將持拘票赴機場拘提他到案。 台積電迄今未提刑事告訴，但《國安法》將半導體技術列為「國家核心關鍵技術」，嚴禁竊取或意圖在國外使用，違者將面臨嚴厲的刑罰。智財分署認為羅涉犯《國安法》，為非告訴乃論之罪，依法主動偵查。檢方因對羅實施搜索、扣押等強制處分，全案改分「偵字案」偵辦。 高檢署說，羅唯仁疑違反《國安法》、《營業祕密法》，智財分署11月18日剪報分「他字案」偵辦，經初步釐清案情，向智慧財產及商業法院聲請搜索票，26日下午指揮新竹市調查站搜索羅位於北市、竹縣2處住處，查扣電腦、隨身碟，將進行鑑識還原，釐清羅竊密過程及方式。檢察官26日時報資訊 ・ 4 小時前
重批賴政府成「無能凱子政府」 國民黨立院黨團：台灣不需要只會窮兵黷武的總統
總統賴清德宣布將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，國民黨團今（27日）批，這為其窮兵黷武，逼迫台灣青年人走上戰場，敲起了警鐘；國民黨團書記長羅智強提醒賴清德，今日烏克蘭，明日台灣，現在烏克蘭面臨割地賠款，還入不了北約，賴清德看不到嗎？鏡報 ・ 1 天前
藍委批賴增加國防預算 媒體人質疑：難道要等死？
【論壇中心／綜合報導】總統賴清德投書《華盛頓郵報》，表示台灣明年將提升台灣國防預算到GDP 3.3%，並且目標在2030年前到5%，政府將提出一項歷史性的400億美元追加國防預算，凸顯捍衛台灣民主的承諾，這不僅將用於重大對美軍事採購，也會大幅強化台灣不對稱戰力。民視 ・ 1 天前
阿布達比「5警押走台灣人」！外交部出手了
[NOWnews今日新聞]台灣一對來自雲林的陳姓夫妻原計畫飛往土耳其伊斯坦堡遊玩，23日自桃園機場搭乘阿堤哈航空（EtihadAirways，EY）出發，卻在阿布達比轉機時突生變故。陳男於登機閘口通往...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
香港大火演藝圈活動喊卡 容祖兒《動物方城市2》首映緊急取消「心很痛」
香港新界大埔宏福苑於昨（26日）傳出的嚴重火警，已造成嚴重死傷，火勢迅速蔓延至鄰近7棟大廈，濃黑煙霧直竄天際，畫面怵目驚心。這場大火目前已知至少造成44人死亡、279人失蹤，並有1名英勇的消防人員殉職。儘管火勢已逐步受控，香港社會仍籠罩在沉痛與不安的氣氛之中。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
藍營2026佈局曝光！「6+2縣市」這時間拍板
[NOWnews今日新聞]國民黨昨天中常會通過2026縣市長提名辦法，未來將成立中央提名審核委員會、藍白工作協商小組討論黨內提名，以及藍白競合提名機制與策略。國民黨立院黨團今（27）日宴請藍委，國民黨...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
香港大火開始追責！涉案工程公司被查抄
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑大火，傷亡人數持續攀升，37歲的消防員何偉豪因此殉職，生前陽光溫暖的形象深植同事心中，不少同袍都含淚哀悼，希望他一路好走。與此同時，香港政府也展開究責行動，不只以「...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前