檢方指徐春鶯受指示、資助幫站台 黃珊珊：這是嚴厲指控須拿具體證據

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，因涉嫌違反反滲透法、刑法詐欺、銀行法等遭檢調約談，昨(27)日裁定收押禁見，而她過去曾幫競選台北市長的民眾黨立委黃珊珊站台。對此，黃珊珊今(28)日受訪回應，「這是一個非常嚴厲的指控，說她受指示、收受資助，這需要拿出具體的證據，也就是說不能這樣隨便亂槍打鳥，做政治操作」。

徐春鶯經檢方訊問後，被認為涉犯銀行法、詐欺取財，反滲透法受滲指示、資助，為直轄市市長候選人、總統候選人站台、造勢、宣傳支持等，犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅證據，或勾串共犯證人之虞，昨日法院裁定收押禁見，而針對此案，民眾黨也發3點聲明，表示將密切關注後續發展，籲請檢調單位勿枉勿縱。

黃珊珊今日出席立院黨團記者會，表示昨天看到這新聞跟大家一樣震驚，因為徐春鶯是民眾黨新住民委員會主委，這也是政黨一個很重要的職位，認為檢方披露的內容並不明確，但在事實尚未釐清前，看到得是媒體未審先判，包括受指示、受資助。對他們來說，徐春鶯對新住民服務非常周到且長久，社會公益也做了非常多。

黃珊珊說，當時在台北市政府，他們非常重視新住民權益，所以成立新住民委員會，而徐春鶯也長期投入社會公益；認為選舉期間，徐春鶯願意支持自己跟柯文哲，爭取各界支持是每一位候選人都應該做的，「所以就這個部分，是一個非常嚴厲的指控，說她受指示、收受資助，這需要拿出具體的證據，也就是說不能這樣隨便亂槍打鳥，做政治操作」。

黃珊珊強調，在任何人沒被定罪前都是無罪推定，也要有正當的法律程序。去年至今相關司法程序，已經看過太多押人取供、羅織罪名，不希望類似事件發生在這些更無辜的民眾身上，希望民眾有權利捍衛自己的權益。

