檢方指控鍾嘉村坑合豐能源間接坑了三地和開陽股東 他繳回1億2千多萬仍遭求刑18年

高雄三地集團創辦人鍾嘉村與開陽能源負責人蔡宗融８日被高雄地檢署以依特別背信、證券交易法起訴，鍾嘉村被求刑18年，蔡宗融被求刑12年。（攝影／鄭國強）

高雄三地集團創辦人鍾嘉村與開陽能源負責人蔡宗融８日被高雄地檢署以依特別背信、證券交易法起訴，鍾嘉村被求刑18年，蔡宗融被求刑12年，法官判鍾嘉村2.2億元交保，9日他籌出保釋金，法官裁定准予停止羈押，但須接受電子腳鐐之科技監控設備8個月。

檢方指控，三地、開陽兩公司分別以持股51％、49％合資成立合豐能源，以工程合約為名，開陽能源應支付每千瓦 5000 元的土地開發費予合豐能源，然後合豐能源也是以工程為由，再付錢給尚發營造，鍾嘉村隨後將匯入尚發營造的款項挪為私人使用，因此涉及依特別背信罪及違反證券交易法，被檢方起訴求刑。

鍾嘉村、蔡宗融遭起訴 求刑18年與12年

檢方認為，鍾嘉村此舉導致合豐能源損失 1億9845萬元損失，持有合豐能源49％股權的興櫃公司開陽能源，也承受 9724萬500元的損害。

這裡面還有一些細部的環節，例如合豐能源與開陽能源負責人蔡宗融簽訂工程、採購及施工總承包合約（EPC合約），讓開陽付款給合豐能源，此外，鍾嘉村與毅城營造郭姓負責人把1.7億元的工程款拉高到3.57億元，由合豐能源買單。

合豐能源遭掏空等於三地、開陽損失逾億元

合豐能源等於是三地、開陽股東出的錢，合豐能源損失，等於就是三地、開陽股東的損失，那麼整個土地開發、工程誰獲利？鍾嘉村和蔡宗融。

其餘涉案人皆協助坑殺「合豐能源」環節的完成，例如檢方指控，為掩蓋巨額回扣，蔡宗融與開陽能源詹姓財務長共謀，將支付給尚發營造的1 億 6800 萬元，不實地列為資產「在建工程-費用」項目。事實上，該款項無法產生未來經濟效益，本質應屬「費用」。不實列帳導致開陽能源公司110年第 2 季財報的「資產」虛增，等於是製作不實財報。

鍾嘉村家屬火速籌出2億多元獲交保

蔡宗融更指示詹男在編製登錄興櫃股票的「公開說明書」時，將支付給尚發營造的 1 億 6,800 萬元回扣，隱匿為模糊的「客戶庚」。此舉嚴重損害主管機關對股票公開發行審核業務的正確性，並影響理性投資人在市場上的判斷決策。

根據《鏡報》的報導，高雄地檢署痛斥鍾嘉村法治觀念薄弱，利用國家能源政策牟取私利，犯罪所得龐大，請求法院對鍾嘉村合併定執行有期徒刑18年，併科罰金1億9000萬元。開陽能源負責人蔡宗融則因配合背信並隱匿財報，損害廣大投資人權益，被求處合併定執行有期徒刑12年，併科罰金1000 萬元。今（9）日鍾嘉村家屬火速籌出2.2億元，法官裁定准予停止羈押，並限制出境、出海8月，但須接受電子腳鐐之科技監控設備8個月。

