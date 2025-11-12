檢方提出143項指控！伊斯坦堡市長遭起訴 求處逾2千年刑期
11日，土耳其檢察官起訴伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），並求處2430年徒刑。
根據土耳其媒體報導，這份長達約 4000 頁的起訴書指控伊瑪莫魯是犯罪組織的幕後主使，並犯有賄賂和其他罪行，給公共機構造成約1204.5億元新台幣的損失。
檢察官對伊瑪莫魯提出了 143 項指控，包括 12 項受賄罪、7 項洗錢罪以及另外 7 項針對公共機構和組織的欺詐罪等等，這些指控將可能判處最高 2430 年的監禁。
與此同時，伊瑪莫魯否認了所有指控，並指責總統及其盟友對艾爾段支持率的下降進行鎮壓。
伊瑪莫魯是土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的政敵，，也是最大反對黨共和人民黨（CHP）的總統候選人，但他於3月因腐敗指控被捕入獄。當時引發了大規模抗議、數百人被捕以及警方的鎮壓。此後，伊瑪莫魯一直被關押在伊斯坦堡郊外的馬爾馬拉監獄。
延伸閱讀
鳳凰帶來「喜兆」？港天空驚現「飛龍在天」奇景 天文台釋疑
鳳凰颱風逼近！台東土坂國小12:40緊急宣布停班停課
雨彈再襲！9縣市豪大雨特報 最新警戒地區一次看
其他人也在看
「因為想選總統，所以有罪的首都市長！」伊斯坦堡市長被控貪汙、洗錢、間諜、偽造學歷，土耳其檢方求刑「監禁2430年」
被控「罪名多到數不完」的伊斯坦堡市長伊瑪姆奧魯，如今恐面臨高達2430年的刑期——比鄂圖曼帝國的歷史還長四倍。這位被視為土耳其總統艾爾多安最大政敵的市長，竟被檢方列出142項罪名，從貪汙、洗錢、間諜到偽造學歷等全包了。《衛報》11月11日形容，這場審判已成政治鬧劇：反對派痛批，艾爾多安根本是在用法律剷除未來的總統對手。憤怒的民眾紛紛走上街頭，抗議政治迫害太離......風傳媒 ・ 17 小時前
調查局攜手艾格蒙聯盟 交流虛擬資產犯罪態樣
（中央社記者劉世怡台北12日電）調查局今天表示，與艾格蒙聯盟訓練中心辦理研討會，包含10名外籍講者及20國的金融情報中心官員與會，就虛擬資產風險與犯罪態樣、調查工具及國際合作案等議題交流並經驗分享。中央社 ・ 21 小時前
調查局深化跨境金融情報合作 攜手艾格蒙聯盟共推虛擬資產防制
隨著科技快速發展，全球金融體系正邁向數位化。虛擬資產，如加密貨幣及去中心化金融（DeFi），正重塑傳統金融交易模式，為經濟注入創新動能。然而，這些新興技術在帶來便利與機會的同時，也為執法機關帶來前所未有的挑戰。犯罪分子藉由虛擬資產的匿名性、去中心化與跨境特性...CTWANT ・ 19 小時前
土耳其對艾爾段政敵求處「兩千年徒刑」 聲請查禁最大反對黨
土耳其威權領袖艾爾段的政府，週二（11日）以貪腐罪名起訴他的最大政治對手、伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），直接求處判刑「2000年」。土耳其法院同時也宣告伊瑪莫魯的政黨違法，查禁解散。太報 ・ 1 天前
伊斯坦堡市長遭142項罪名起訴 求處刑期累計達2000多年
（中央社伊斯坦堡11日綜合外電報導）土耳其法院文件顯示，土國檢方今天以142項罪名起訴遭到監禁的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯，檢方求處的最高刑期累計可達2000年以上。中央社 ・ 1 天前
台北市議會審議通過北市府與新壽解約案 (圖)
台北市議會12日下午召開定期大會討論市府及議員提案，其中包含北市府與新壽合意終止T17、T18市有土地設定地上權契約案，全案獲多數議員支持，順利通過。圖為大會審議情形。中央社 ・ 19 小時前
梅花鹿倒臥墾丁沙灘 疑遭犬隻咬傷 (圖)
颱風來襲、墾丁現大浪。一頭梅花鹿（圖）12日下午被民眾發現倒臥南灣沙灘上待援，墾丁國家公園管理處指出，初步研判應是被犬隻咬傷所致。中央社 ・ 19 小時前
【台語新聞】彰化雞蛋複檢「芬普尼仍超標」 縣府重罰12萬
彰化縣 / 綜合報導 彰化埤頭一處蛋雞場，月初被驗出生產的雞蛋有農藥芬普尼代謝物，10日再次檢驗場內雞蛋9件45顆、雞隻飲用水和飼料、土壤以及羽毛檢體，結果其中1件雞蛋檢體、還是驗出芬普尼代謝物，就連羽毛檢體也驗出，因此繼續禁止蛋雞場出貨。動防所說，芬普尼代謝約1個月，持續驗出，懷疑不是外界污染，可能是業者有隱瞞用藥實情，因此已經移請檢調調查，並且將原本開罰的6萬元，提高到12萬元罰鍰。所有雞蛋，通通貼上封條，拉警戒線，連靠近都不能靠近，這是彰化埤頭一處蛋雞場的雞蛋，因為這間蛋雞場，月初才被抽驗出農藥芬普尼超標3倍，衛生局緊急通報下架，並進行移動管制，10日時派人再次到蛋雞場抽驗。雞蛋9件45顆，雞隻飲用水2瓶，飼料2件，土壤檢體1件和羽毛檢體1件送驗，11日複檢結果出爐，1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03PPM，羽毛檢體檢出芬普尼0.27PPM、還有芬普尼的代謝物0.13PPM。彰化動物防疫所長董孟治說：「禁止該場的雞蛋及雞隻，移出場外，每日派員清點，案例場管制期間，縣府持續採樣檢測雞隻及蛋品，直到檢驗結果確認安全，通報中央，並依據中央指示，使得解除移動管制。」動防所表示，11月初驗到雞蛋有芬普尼代謝物的時候，就前往蛋雞場稽查，沒發現場內有含芬普尼的相關藥品，11月中複驗又驗出雞蛋有芬普尼代謝物，連羽毛上也有，因為芬普尼在雞隻上的衰退期，大約1個月會代謝完畢，因此認為芬普尼汙染來源，可能不是來自外界。懷疑業者有所隱瞞沒有據實以告，因此已經將案件交由檢調調查，並且從原本開罰的6萬，加重處罰提高到12萬元罰鍰。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
引渡緬甸KK園區主謀佘智江 於曼谷機場移交中國警方
（中央社記者李宗憲曼谷12日專電）中國籍賭博集團主謀佘智江遭泰國警方逮捕後，經過3年多纏訟，泰國法院本週維持將佘智江引渡回中國的命令。佘智江今天在泰國警方的押送下抵達曼谷機場，並被引渡回中國。中央社 ・ 19 小時前
不要命！颱風還沒走釣客竟到出海口釣魚 遭海巡署函送花蓮縣府開罰
海巡署東部分署第12岸巡隊呼籲颱風期間花蓮災害應變中心已發布劃定公告警戒區，未經許可進入警戒區，將依法開立舉發單並函送花蓮縣政府裁處，依災害防救法第55條可裁處新臺幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。岸巡隊表示，為確保民眾自身安全，颱風來襲期間請切勿前往海邊、岸際觀...CTWANT ・ 19 小時前
新北續推板醫園區BOT 侯友宜：醫院一定要蓋
（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市板橋醫療園區BOT案因健保署採醫院總額管制使得參與者撤案，市長侯友宜今天表示，當初衛福部已核定興建499床醫院，希望大家互相退一步，但醫院是一定要蓋的。中央社 ・ 19 小時前
竹市棒球場統包商巨佳積欠工程款挨告判賠 (圖)
新竹市立棒球場工程次承包商不滿統包商巨佳營造積欠工程款提告，桃園地方法院判決巨佳應給付包商揚名實業新台幣737萬餘元及利息，全案可上訴。圖為新竹市立棒球場空拍景象。中央社 ・ 17 小時前
颱風鳳凰來襲 載有8人故障油輪被拖往台中港
（中央社記者趙麗妍台中12日電）颱風鳳凰來襲，台中市有23人到山區海邊遭勸離，一艘故障油輪被拖進台中港，船上8人均安。市長盧秀燕今天說，停班課有標準，海線地區平均風力7級以上達標，對11月怪颱不能掉以輕心。中央社 ・ 18 小時前
虎頭山環保公園清晨發現男屍 無明顯外傷死因待查
記者陳華興／桃園報導 桃園市虎頭山環保公園電塔下十二日上午八時四十分發現一名男屍，消…中華日報 ・ 19 小時前
社工竟侵占弱勢者6萬補助款 良心不安自首獲緩刑
高雄一名基金會社工竟以職務之便，代理弱勢身障者領補助款占為己有，事後不堪良心譴責報警自首，法院近日判決出爐，判處7個月有期徒刑、緩刑2年得易科罰金。中天新聞網 ・ 19 小時前
續推板醫園區BOT 侯友宜：醫院一定要蓋 (圖)
新北市長侯友宜（立者左）12日列席議會備詢時，針對板橋醫療園區BOT案指出，當初衛福部已核定興建板醫園區，但健保署要降病床數，他已和衛福部溝通盼互退一步，但醫院一定要蓋，病床一部分轉做長照，目前仍在溝通中。中央社 ・ 19 小時前
劉哲彰10年7度質詢文小11用地 侯友宜允諾重評估設校需求
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市議員劉哲彰在市政總質詢中，再次向新北市長侯友宜關切新店「文小11」用地的規劃方向。劉哲彰指出，他自2016年至今，已為此案追蹤近10年、7度質詢，但該地至今仍未有明確用途與時程，讓新店市民的期待一再延宕。 劉哲彰強調，文小11地點優越、緊鄰捷運站，是新店難得的文化基地，他主張面對少子化趨勢，市府應重新評估新店增...匯流新聞網 ・ 18 小時前
影/基隆釣客突倒臥消波塊無呼吸心跳 送醫搶救不治
基隆市今（12）日發生一起意外，一名釣客張姓男子（61歲）下午2時許在八尺門安檢所附近海邊釣魚，在消波塊上突然昏倒失去呼吸心跳，消防局獲報趕赴現場CPR並送往三軍醫院，經搶救後仍不治死亡，警方已通知家屬並報請地檢署相驗釐清死因。中天新聞網 ・ 18 小時前
豬瘟禁令解除！鹿港古早辦桌菜「香酥卜肉」驚險入菜單 凍漲維持原價
鹿港小吃宴2.0「鹿溪宴」將於11月29日、30日隆重登場！今年菜單共提供19道精緻美食，包括首次入榜的古早味辦桌菜「香酥卜肉」，以及去年廣受好評的「豆包菜捲」與「圓環頂麵食館」等招牌菜色。儘管物價上漲，鹿港鎮長許志宏表示將凍漲維持原價，民眾只需新台幣5000元有找即可享用豐盛菜餚。活動將一連舉辦兩天，每天提供100桌，每人限報1桌，以確保公平性。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
傳吳亦凡獄中絕食亡 未來若出獄更慘！恐遭加拿大「化學閹割」
韓團EXO前成員、現年35歲的加拿大籍歌手吳亦凡，過去在中國娛樂圈紅極一時，2021年卻爆出涉嫌性侵與誘姦未成年醜聞，遭中國法院重判13年徒刑並於服刑期滿後驅逐出境。近來網路上瘋傳他死在獄中，然而事實上，即便是他活著出獄、回到加拿大，也可能因加國法律無追訴期，再次遭起訴並面臨極為嚴厲的「化學去勢」。太報 ・ 19 小時前