檢方提出143項指控！伊斯坦堡市長遭起訴 求處逾2千年刑期

11日，土耳其檢察官起訴伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu），並求處2430年徒刑。

伊斯坦堡市長 伊瑪莫魯 。（資料照／NNN）

根據土耳其媒體報導，這份長達約 4000 頁的起訴書指控伊瑪莫魯是犯罪組織的幕後主使，並犯有賄賂和其他罪行，給公共機構造成約1204.5億元新台幣的損失。

檢察官對伊瑪莫魯提出了 143 項指控，包括 12 項受賄罪、7 項洗錢罪以及另外 7 項針對公共機構和組織的欺詐罪等等，這些指控將可能判處最高 2430 年的監禁。

與此同時，伊瑪莫魯否認了所有指控，並指責總統及其盟友對艾爾段支持率的下降進行鎮壓。

伊瑪莫魯是土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的政敵，，也是最大反對黨共和人民黨（CHP）的總統候選人，但他於3月因腐敗指控被捕入獄。當時引發了大規模抗議、數百人被捕以及警方的鎮壓。此後，伊瑪莫魯一直被關押在伊斯坦堡郊外的馬爾馬拉監獄。

