檢方搜查X平台法國辦公室 要查演算法是否偏頗影響多元性

巴黎檢察廳表示，法國網路犯罪調查單位今天(3日)搜索社群平台X在法國的辦公室。歐洲刑警組織(Europol)也參與其中，調查行動將釐清X的平台演算法是否被用來干預法國政治。

檢察官辦公室在聲明中說：「已向馬斯克先生及雅克里諾女士(Linda Yaccarino)發出通知，請其於2026年4月20日赴巴黎配合調查，兩人被視為事件發生時X平台的實質與法定負責人。」

雅克里諾於去年7月辭去X執行長職務，結束在該公司為期兩年的任期。

檢方表示，這項調查最初源於2025年1月提出的兩起申訴，之後因更多檢舉而擴大範圍，相關內容批評X的AI聊天機器人Grok涉及散播否認大屠殺言論及性影像深偽內容。

其中一項申訴來自法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)所屬中間派政黨的國會議員博多黑(Eric Bothorel)。他指控，自馬斯克接手X以來，平台上「多元的觀點與聲音變少」，並質疑馬斯克「干預」平台管理。

巴黎檢察廳當時證實已立案調查，並質疑相關演算法帶有偏見，進而扭曲自動化資料處理系統時的運作。

對此，X平台法國區負責人布瓦內克(Laurent Buanec)於2025年1月回應表示，X設有「嚴格、明確且公開的規則」，足以防範仇恨言論與錯誤資訊，並反駁調查指控。(編輯 : 廖奕婷)