檢方查扣台灣太子豪車前 和平大苑管委會竟通報凃又文

太子集團和平大苑管理者凃又文（外套遮頭）30萬交保，在友人陪同下離開。資料照。廖瑞祥攝



柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。

柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事電信詐欺，並在全球多國建立龐大企業網絡進行洗錢。集團在台灣成立台灣太子、天旭、顥月、尼爾、聯凡等5家公司，其中聯凡旗下又有7家空殼公司，利用豪宅、名車、線上博奕進行洗錢。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」11戶也遭扣押。資料照。調查局提供

太子集團自海外母公司陳志手中取得資金後，在台灣大舉購買和平大苑11戶豪宅，及數10個車位由聯凡等8間空殼公司持有，集團以台灣太子、天旭名義購置的豪車，以及台灣區最高領導李添所購買的豪車，全都停放在和平大苑的停車場，平時則由空殼公司登記負責人凃又文負責管理，和平大苑則以凃女為連繫窗口。

當美方公布制裁名單，媒體報導和平大苑地下停車場停滿台灣太子的豪車時，專案小組為了確認是否為真，前往和平大苑勘察，沒想到管委會給了一個軟釘子，不配合讓專案小組進入查看，理由竟是「我們是豪宅」，即便請轄區分局前往，仍遭到拒絕。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，調查人員前往「和平大苑」查扣多部豪車。資料照。調查局提供

最後專案小組與和平大苑管委會協調很長的時間，最後要求專案小組持北檢的公文，才同意放行。北檢獲悉後，出具公文請管委會配合辦理，讓專案小組及管區進入和平大苑停車場，查看停放豪車的情形。

台灣太子公司管理和平大苑的凃又文。資料照。呂志明攝

不料當北檢以最速件行文給和平大苑管委會後，管委會竟先將北檢的函文傳給凃又文，凃女得知大事不妙，立即將訊息回報給李添特助李守禮，李守禮在請示李添後，立即指示李添的司機邱子恩，連夜將7輛豪車開往台北市內湖區藏放。

太子集團陳志重要左右手李添在台特助李守禮。資料照。廖瑞祥攝

李守禮另外又透過中間人陳澤瑋將3豪車過戶到車商劉書豪、劉書榮兄弟的名下，再透過中間人楊竣凱將1輛豪車賣給南部的盲眼車商王舜裕。

太子集團陳志重要左右手李添在台司機邱子恩。資料照。廖瑞祥攝

專案小組在11月2日發動搜索，同時拘提集團23人到案，經檢察官偵訊後，將台灣太子總經理王昱棠、天旭人資長辜淑雯，李添特助李守禮、司機邱子恩、管理和平大苑的人頭公司登記負責人凃又文聲押禁見。

東埔寨太子集團在台灣從事洗、線上博奕非法行為，遭台北地檢署聲押禁見的核心幹部，自左至右分別為王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、凃又文。資料照。太報綜合整理

台北地院連2天召開羈押庭，就王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩的部，裁准羈押禁見，至於凃又文則諭知30萬元交保。專案小組認為凃在隱匿犯罪所得這塊為最重要的關鍵人物，但法院卻輕縱，因此決定提起抗告。

另外，對於和平大苑管委會通風報信是否涉及不法的部分，也將一併調查釐清。

