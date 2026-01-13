檢方求處死刑！尹錫悅涉內亂罪 時隔30年重演全斗煥歷史性一幕

南韓前總統尹錫悅因涉嫌發動「12/3非常戒嚴」被控內亂首謀罪，13日在首爾中央地方法院的判決中，負責該案的特別檢察官團隊當庭正式求處死刑。這是繼1996年，前總統全斗煥因內亂罪被求處死刑後，南韓憲政史上第二位面臨極刑求刑的前國家元首。當檢方宣讀求刑時，尹錫悅竟露出令人費解的微笑，其支持者更在法庭內高聲辱罵，場面一度混亂。

憲政史上第二位 特檢：為阻悲劇重演

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》與《中央日報》報導，由趙恩錫（音譯）率領的內亂特別檢察官團隊，在經過406天的審理後，向法院提出嚴厲指控。特檢官朴億秀（音譯）在論告中指出，尹錫悅身為總統，卻背棄守護憲法的職責，為了長期執政與整肅反對派，在無戰爭或國家緊急事態的情況下，違法宣布戒嚴，動用軍警封鎖國會，企圖逮捕當時的在野黨領袖李在明與執政黨魁韓東勳等人。

朴特檢官強調，這是一起「重大憲政破壞事件」，不僅踐踏了國民用鮮血換來的民主，更企圖透過掌控立法與司法權來遂行獨裁。他痛批尹錫悅毫無悔意，持續以虛假主張煽動支持者，因此「別無選擇，只能求處法定刑中最重的死刑」。

尹錫悅當庭冷笑 支持者咆哮「狗屁」

審判在首爾中央地方法院417號法庭進行，該處正是30年前全斗煥與盧泰愚接受世紀大審判的歷史場所。當朴特檢官宣讀「求處死刑」時，身穿深藍色西裝的尹錫悅並未顯露驚恐，反而轉頭與律師交談並發出「虛笑」，甚至在特檢官提及內亂首謀罪刑度時，面露不以為然的表情並搖頭。

尹錫悅的態度激怒了旁聽席。根據現場媒體描述，特檢求刑一出，支持者隨即爆出「狗屁」、「瘋子」等辱罵聲，甚至有人大笑，導致審判長池貴淵（音譯）不得不出面維持秩序。

戒嚴風暴餘波蕩漾 前國防部長遭求無期徒刑

除了尹錫悅，特檢組亦對其他涉案高官求處重刑。前國防部長金龍顯因涉嫌共謀內亂及執行重要任務，被求處無期徒刑。前警察廳長趙志浩（音譯）遭求刑20年；前首爾警察廳長金峰植（音譯）與意圖成立「第二調查團」調查選舉舞弊的前情報司令官盧相元（音譯），則分別被求處15年與30年有期徒刑。

特檢組在結辯中引用歷史，指出即便南韓曾對全斗煥、盧泰愚等軍事獨裁者進行審判，仍發生此次內亂，顯示必須透過更嚴厲的懲罰來警惕後世，防止類似悲劇重演。

尹錫悅方則堅稱戒嚴是為了維持秩序的「警告性措施」，並強調戒嚴僅持續6小時且無人傷亡，試圖為其行為辯護。這場世紀審判的最終判決，將成為南韓民主發展史上的重要里程碑。