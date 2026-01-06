檢方續查台積電洩密案 追加起訴1員工與東京威力主管

台積電洩密案延燒，高檢署在2025年8月起訴東京威力科創工程師陳力銘，以及台積電工程師吳秉駿及弋一平後，檢方持續追查，想釐清東京威力科創是否符合盡力為防止行為要件，結果發現公司雲段硬碟還存在台積電14奈米以下製程關鍵技術。

進一步詢問陳力銘，他坦承犯行之外，再供出另一名台積電陳姓工程師共犯。另外檢方也發現，東京威力科創盧姓主管也在案發後刪除陳力銘上傳的機密資料，涉嫌湮滅證據，已構成妨害刑事案件調查。全案針對陳力銘、陳姓工程師、盧姓主管依法追加起訴。

台北市議員、前台積電員工曾獻瑩指出，「台積電洩密工程師被求處重刑是相當罕見的。要能夠達成這樣的洩密案，可能要好幾個工程師一起合作，也可能牽扯到勾連的廠商，這是一個關鍵指標案件。」

不受刑事案件影響，台股依然熱錢滾滾，6日台股開低走高，開盤2萬9933點，隨後震盪走高，早盤盤中一度達到最高3萬471點，連續兩天跨越3萬點門檻，另外電子權值股台積電同樣創新高，盤中飆上最高1695元，市場關注可能成為「拉積盤」。

股市分析師李永年分析，「昨天看起來當然就是一個『拉積盤』，因為台積電一枝獨秀，其他個股大概有1300檔股票是下跌。一些中小型的電子股今天表現就非常地強勢，所以看起來這些資金都還在。」

觀察5日台股成交量，加計盤後衝破8000億，創史上新高，不過外資由買轉賣，賣超76.43億元，分析師則認為盤面大漲，屬於正常操作範圍，另外，學者則警告市場K型化嚴重、不可輕忽。

政大金融系教授殷乃平認為，「我們的K型比美國嚴重，我們的貧富差距比他們拉得更大。電子業以外的產業讓它迅速的AI化、提升它的生產力，這是關鍵。」

學者分析因為電子出口旺、帶動新台幣高漲，台灣傳統產業反而遭受打擊，更應該加速轉型、避免產業、資金嚴重不平均現象。