即時中心／黃于庭報導

高雄燕巢知名景點「月世界」，因獨特自然景觀受到歡光客喜愛；近日卻傳出，不肖人士非法堆置廢棄物，「垃圾山」總重量達數十噸，現場臭氣薰天。環保局昨（17）日到場破袋檢查，循線追出垃圾源頭，今（18）日更火速將垃圾清理完畢，全案已報請橋檢指揮，由檢警正積極偵辦。

環保局接獲檢舉，指出燕巢區金山往中寮之埤底巷周邊疑遭傾倒家用垃圾，立即派員稽查，於月世界山坡地可見大量生活廢棄物堆置，經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，研判為今（2025）年11月上旬遭人棄置。

快新聞／檢方要辦了！高雄月世界竟淪垃圾山 環保局追查曝「這地區」棄置

高雄環保局派員進行垃圾撿拾作業。（圖／高雄市環保局提供）

對此，環保局昨日立即調派燕巢等7個區隊13部車輛到場，漏夜完成坡面主要垃圾清理，今日將再加派人力機具，完成環境復原；另也向鄰近民宅調閱，並由警察局協助偵辦，目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。

環保局強調，該行為已違反《廢棄物清理法》第36條規定，除依法裁處6,000元～300萬元罰鍰外，並涉犯同法第46條刑責規定，後續將持續配合檢警追查不法來源，並向行爲人求償代履行費用，以捍衛環境正義。

