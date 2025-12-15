檢方論告：京華城案為量身打造、獨一無二

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

台北地院審理京華城、政治獻金等案，今（15日）起進行言詞辯論程序，傳喚包括前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京等9位被告，由檢察官進行論告，檢方論告指出，京華城違反法律保留、違法準用都更且違反平等原則，並指本案的細部計劃為京華城量身打造、獨一無二。

檢察官今天論告分為三個區塊，今天上午就圖利罪部分進行論告，下午就收賄部分進行論告，明天上午則就應曉薇涉貪污的部分進行論告。

檢察官指出，京華城案簡單說就是沈慶京為使京華城以不想提回饋方式，取得最多的容積率，用盡各種方法、方案，想影響北市府的行政決定，但公務員不接受，才找上要選舉的柯文哲並達成目標。

檢方表示，京華城容積率從560％到672％，柯文哲一放手，京華城就獲得100億的不法利益。本案原應是被告涉貪污的法律案，但因柯文哲是政治人物，社會大眾無法以法律的角度看待，包括柯本人也常以某某政黨不會永遠執政作為辯解，企圖將法律案綁政治，但相信法院能不受政治語言的干擾、依法判決。

檢方提到，若單純用檢驗市長的角度去看待本案的被告，一位有公權力的市長對財團做相同的事，不管是哪個縣市，被發現帳冊與財團有上千萬的金錢往來，大家會如何評價？本案不能因被告是柯文哲就特別禮遇，「清清白白」也不能是廉價口號，要跟證據吻和。不管哪黨執政，都不會改變犯罪事實應該要怎麼認定，檢察官對任何一位被告都沒個人的好惡，公訴檢察官的工作，就是依照卷內的證據進行論證，同時也要聽聽看被告有無提出合理辯解。

檢方說，很希望柯文哲沒向財團收錢，也希望柯能對工作簿記賬內容有合理交代，但經一年審理，柯無論對工作簿上記載的金流或對於自己親自下過的指示，只要遇到關鍵問題都用不知道或不清楚帶過，既然如此，就須相信偵察檢察官收集到的證據，也就是柯確實有護航京華城，並依照帳冊，柯文哲有向沈慶京收錢的犯罪事實，必須依法追溯。

檢方指出，京華城案違反法律保留、違法準用都更且違反平等原則，並指京華城案在台北高等行政法院2018年判決，京華城樓地板面積120284平方公尺屬一次性保障，而京華城透過智慧城市、韌性城市、宜居城市3項取得容獎20%，本質上就是回復120284平方公尺的變形。

檢方強調，容積獎勵是重大授益處分，須有法令依據，並舉例柯文哲律師團過去提出的其他案例，包括文華東方、南港輪胎工廠案、南港工業區案、亞灣案、台北好好看、台南紡織案、台南市中西區案等，都有明確法律授權依據，唯獨京華城案沒有。

檢方說，京華城細部變更案，是量身打造、獨一無二的方案，只有京華城適用。柯文哲經常說，所有來作證的公務員都說合法，但提申請不等於結果合法，並提到包括北市都委會前執秘劉秀玲、邵琇珮、北市前都發局長林洲民等12名公務員的證詞，指京華城案並不符合規定，且公務員也都提及擔心該案最大問題就是沒有通案性。

#任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

國民黨台北市議員應曉薇。 圖：周煊惠 / 攝