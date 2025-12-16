檢方轟柯文哲「戴上魔戒變了」內幕全掀！控阿北「用刀叉吃人肉」

社會中心／綜合報導

台北地院今（16日）續審京華城相關案件，檢方上午針對柯文哲涉嫌收賄部分提出論告。檢察官特別搬出柯文哲過去形容政商勾結的名言「政商關係就像用刀叉吃人肉」，反諷他在任內多次對京華城「開方便之門」，似乎只等著對方在選舉期間「回禮」。









檢方指出，隨身硬碟內的 Excel 工作簿，就是由柯文哲本人建立並備份，但柯文哲卻以「忘記了」帶過。（圖／民視資料照）









根據《三立新聞網》報導，檢方指出，隨身硬碟內的 Excel 工作簿，就是由柯文哲本人建立並備份，但柯文哲卻以「忘記了」帶過。檢方質疑，有人給了1500萬元，「怎麼可能會忘？」尤其在羈押庭時，柯還反問檢方「你們怎麼知道小沈1500？」；接受廉政署詢問時，柯又稱「錢不是匯給我的」。檢方認為，這些互相矛盾的說法，都是刻意不講實話。

檢察官特別搬出柯文哲過去形容政商勾結的名言「政商關係就像用刀叉吃人肉」。（圖／民視資料照）









檢察官引用柯曾說過的話：「真相會慢慢浮現。」檢察官提到，不論柯文哲將錢用在何處，「市長就是不能收錢，尤其不能收沈慶京的錢」，呼籲柯不要再自欺欺人。檢方也提到，柯曾感嘆政商關係「你給我方便，我在選舉時回饋，不會直接進你的帳戶」，檢察官特別搬出柯文哲過去形容政商勾結的名言「政商關係就像用刀叉吃人肉」，檢方直指，這番說詞如今正是京華城案的具體寫照。最後，檢察官再引用柯文哲常講的理念：「清所以白、乾所以淨」，但在檢方看來，如今卻變成「因為貪所以污」，認為柯文哲也許曾經清白，但為了選舉，「戴上魔戒後就變了」。

















《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

