檢方：孫雯對中國駐紐約總領館熱絡 冷待台北經文處

孫雯胡驍案24日聚焦區別對待中國和台灣。(記者胡聲橋／攝影)

孫雯胡驍案24日進入第七天審理，檢方當天的關注點集中在孫雯作為州長亞裔社區幕僚，在對待中國大陸和台灣代表時呈現出一熱一冷的明顯差異，一邊和中國駐紐約總領館(簡稱中領館)官員關係熱絡，一邊卻冷落駐紐約台北經濟文化辦事處(簡稱經文處)。

檢方展示的州府電郵顯示，經文處官員魏浩威7月5日給孫雯發電郵，通知她中華民國總統蔡英文將於7月12日訪問紐約，邀請州長葛謨(Andrew Cuomo)和時任州長多元化副首席幕僚長的孫雯參加晚宴。這封郵件發出的時間是下午6時20分。6時33分，即13分鐘以後，孫雯就把這封郵件轉給了中領館官員李麗華(Lihua Li，音譯)。第二天，孫雯用電郵回覆魏浩威，回絕邀請，理由是州長那天要在Catskills為州長辦公室職員主持夏季活動。

廣告 廣告

實際上，州長將於11日，而非12日主持這項活動，且無證據顯示，孫雯在回絕之前將邀請信轉發給州長邀請函辦公室或查看州長12日日程。

7月10日，孫雯用電郵向州長辦公室另一名雇員詢問，系統裡是否有參加蔡英文訪問紐約晚宴的安排；次日，當孫雯得到答覆稱無相關活動安排時，她回覆道，「圓滿！」。檢方證據顯示，當時孫雯還給中領館一名高級官員發信息稱，市長亞當斯(Eric Adams)也不會出席此次活動。

檢方還播放了2019年7月蔡英文訪問紐約時，孫雯和其他華社人士一道，在曼哈頓蔡英文下榻的飯店舉行抗議活動的錄像。抗議者當時高喊「打倒蔡英文」和「反對台獨」等口號。

檢方稱，2020年3月16日，孫雯擅自將一名紐約中領館官員加入州府關於新冠疫情政策的電話會議，讓她可旁聽會議。證據顯示，該官員表達了對於時任川普政府新冠疫情政策突然改變的擔憂。

2020年4月20日，經文處政治官員給孫雯發電郵稱，台灣給紐約捐贈了20萬個口罩，這批口罩已通過「外交包裹」運抵紐約。該官員稱，美國的台灣人社區幫助促成了一項捐助，希望州府給予公開肯定。孫雯後來告訴中領館一位高級官員，州府不會就此給予官方嘉獎，但副州長會打電話給經文處致謝。

2021年7月，中國新任駐美大使秦剛即將赴美履新，飛機在甘迺迪機場降落，中領館為其安排在機場講話，與孫雯聯絡，希望她幫助與機場疏通，孫雯滿口答應，還說若不行，會親自跑一趟。孫雯後通知中領館，一切都已安排妥當，還說自己應獲「中美友誼獎」，希望吃到家鄉特產南京鹽水鴨，中領館馬上答應。當年11月和2022年3月，孫雯又先後兩次提出鹽水鴨的要求。這三批鹽水鴨都送到孫雯父母家。

檢方提供的證據顯示，孫雯一直在阻止州府與經文處接觸，既阻止州府官員參加台灣社區活動，也阻止經文處官員訪問州府。2016年6月，孫雯向一名中領館官員寫道，經文處正設法讓副州長霍楚(Kathy Hochul)參加在首都華盛頓舉行的一個論壇，邀請函發到另一位同事那裡，試圖繞過我，我正解決這個問題。孫雯後來寫道，「一切都處理得很滿意」。

2019年8月，孫雯修改了州長的一份聲明草稿，刪去草稿中所有提到「中華民國」的地方，她稱是為了避免給外界紐約州承認台灣的印象。

2019年1月，孫雯向中領館一名官員寫道，她非常重視與中領館的關係，在她任期內已為加強紐約州和中領館的關係做了許多事情，「當然我已設法停止了經文處和紐約州的所有關係，我拒絕了經文處的所有要求」。

2019年8月，孫雯向中領館一位官員寫道，「我已成功阻止州長和副州長與經文處之間的正式和非正式會晤。我和他們保持著最低限度的關係」。

更多世界日報報導

多數大型零售商 感恩節當天不營業 梅西百貨等黑五提前開張

華人摸黑出門 輾轉2班公車、排隊5小時 為領「救命」食物

受紐約市警與ICE執法壓力 堅尼路非法攤販轉入地下活動