檢方：孫雯、胡驍報稅申報虧損 卻買2棟數百萬元豪宅

孫雯胡驍案25日審理的重點，移到兩人的報稅和孫雯的財務披露上。孫雯胡驍的會計師布魯克(Adam Baruch)和州府財務披露部門的官員羅賓斯(Andrea Robbins)分別出庭作證。檢方表示，2020至2023年兩人報稅處於虧損狀態，卻在同期購買兩棟數百萬元豪宅。

羅賓斯作證說，財務披露表格會詢問州府官員19個方面的問題，包括不動產、投資收入、配偶收入、收受的禮物、出差報銷等，孫雯在填寫了2020-21年的財務披露表格後，羅賓斯當時根據自己掌握的情況，認為孫雯在8d、13和17項應有更多披露，因此要求孫雯提供更多信息。孫雯當時避重就輕，僅僅補充了位於皇后區的一處房產收取的租金收入和一些無關緊要的情況。在丈夫收入一欄，孫雯填的是7萬5000元到10萬元；10萬元到15萬元等。

廣告 廣告

檢方認為，因為孫雯提供了政治方便，兩名紐約華社人士為胡驍在中國賺取了數百萬元收入的海鮮生意提供了諸多便利；河南省政府為孫雯多次中國之行提供了差路費和食宿費，包括2017年孫雯和胡驍、以及孫雯家人的河南之行；與孫雯有關係的一家江蘇企業，還雇用了孫雯的一位表親。

檢方認為表示，此外，孫雯和家人還涉從中國駐紐約總領館和其他機構收受了大量禮物和好處，比如各種音樂會、芭蕾舞演出，以及體育比賽的門票，還有南京鹽水鴨。孫雯原本應該在財務披露中報告，但她並未做到。

布魯克過去十年一直是孫雯和胡驍兩人的會計師。布魯克說，根據報稅表，2020年兩人報虧損66萬54483元、2021年虧損3921、2022年盈餘8萬7339元、2023年盈餘12萬4326元。布魯克解釋，處於新冠疫情下的2020年情況非常特殊，胡驍的海鮮進出口公司被迫停止業務，公司出現大量虧損情有可原，他自己也領了政府疫情期間的稅收補貼。

檢方認為，從2020至2023年兩人的報稅情況看，兩人處於虧損的狀態，但卻在同期購買了價值370萬元的長島豪宅和價值190萬元的夏威夷豪華海景別墅，還買了多輛豪華汽車，報稅表根本沒有反映出收入情況，他們的消費水平與報稅收入根本不符。

檢方25日公布的帳簿還顯示，2020年4月設立、由胡驍負責的Medical Supplies USA LLC在新冠疫情期間有大量的業務收入。

紐約州經濟發展廳(ESD)副總裁倫魯伊斯(Lennox Ruiz)也出庭作證。他說，2018年5月，上海一個政協六人代表團希望從州長辦公室得到邀請函，但被孫雯以需要更多信息為由婉言拒絕，但到了2019年，孫雯親自通過「運作」，為河南政府代表團發出邀請函，還邀請他出面接見。辯方在交叉盤問中試圖證明，安排中國代表團訪問美國以及幫助美國代表團訪問中國，這本身就是孫雯當時的工作職責，無可厚非。

魯伊斯作證，紐約州在疫情期間設法購買中國的個人防護用品時，當時駐奧伯尼(Albany)的江蘇省貿易代表陳鑫在給他推薦四家企業包括江蘇的Yuyue、南京的Puao、深圳的PRUNUS和上海的Dasheng，裡面根本沒有後來拿到合同的匯鴻國際(High Hope)和JCD Distribution Company兩家企業。

更多世界日報報導

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費