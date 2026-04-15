檢查哨驚見恐怖一幕！垃圾車竟成「移動人肉密室」塞滿60人…警持槍攔截闖關

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垃圾車後斗壓縮艙一打開，驚見數十名男子躲在裡頭。圖／翻攝自X／@Breaking911

以色列軍警13日深夜在約旦河西岸（West Bank）一處檢查哨查獲一起罕見偷渡事件，透過網路上瘋傳的一段驚人影片可見，一輛垃圾車這天試圖從約旦河西岸入境以色列，沒想到當軍警要求垃圾車司機打開後斗壓縮艙時，驚見約有60至70名巴勒斯坦男子和滿車的垃圾傾瀉而出，畫面曝光後頓時引起熱議。

逾60巴勒斯坦人藏垃圾車闖關遭攔 擠滿車廂畫面曝光

根據美聯社（Associate Press）等外媒報導，當時這輛垃圾車正在行經跨撒馬利亞（Cross-Shomron）檢查哨接受以色列安全部隊例行檢查，不過人員在檢查過程中察覺異狀，隨即要求垃圾車司機開啟車輛後斗壓縮艙。怎料垃圾車尾門一開，就看見裡頭竟擠滿數十名男子，眾人背著背包，和滿車廂的垃圾蜷縮在狹窄空間中，甚至可見不明液體從車內流出，環境極為惡劣。

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警方隨即持槍包圍車輛，並要求車內的男子全數下車，也將居住於以色列卡夫爾卡西姆（Kafr Qasim）的30多歲垃圾車司機，依涉嫌協助非法入境及未持有相應駕照駕駛該類車輛等罪嫌逮捕歸案。警方後續調查指出，這些藏身車內的男子大部分都來自約旦河西岸，原計畫前往以色列多個城市尋找工作，但目前已全數被警方帶回進一步訊問。

軍警讓男子一一下車。圖／翻攝自X／@Breaking911

靠垃圾車偷渡不是第一次？為謀生不惜賣命

事實上，利用垃圾車偷渡的案例並非首次發生，耶路撒冷郵報（The Jerusalem Post）2024年就曾報導，有23名巴勒斯坦人以類似方式試圖闖關被捕，但當時車內環境相對寬敞，與此次高度擁擠又髒亂的情況形成鮮明對比。

此次偷渡事件也再度凸顯當前巴勒斯坦地區面臨的經濟困境，以色列長期對巴勒斯坦人進出約旦河西岸、加薩走廊及東耶路撒冷實施嚴格管制，想要入境以色列都需經過嚴格安全審查，或取得如工作、醫療等的特定許可。不過，自從哈瑪斯2023年10月發動攻擊後，以色列已撤銷約10萬名巴勒斯坦人的工作許可，導致不少巴勒斯坦人被迫鋌而走險，甚至願意高價購買黑市工作證，或冒險非法越境。

垃圾車還有渾濁液體不斷流下，環境十分惡劣。圖／翻攝自X／@Breaking911



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