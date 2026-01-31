檢查正常卻掉髮怕冷？醫揭「亞臨床甲狀腺低下」關鍵在硒

許多患者抽血數值都在標準範圍內，卻仍出現掉髮、怕冷、疲累等症狀，這正是功能醫學關注的「亞臨床甲狀腺功能低下」。劉博仁醫師強調，健康不應只看「有沒有生病」，更要看細胞的「運作效率」。

許多患者抽血數值都在標準範圍內，卻仍出現掉髮、怕冷、疲累等症狀。（示意圖／Pexels）

營養功能醫學專家劉博仁指出，表示，2024年發表於《臨床內分泌與代謝雜誌》的研究指出，血清數值不等於組織狀態。研究人員直接觀測人體毛囊細胞，發現即便血液指標正常，毛囊內的甲狀腺素反應基因卻已處於低下狀態，這在醫學上稱為「組織特異性甲狀腺功能低下」，解釋了為何標準檢驗合格，頭髮卻持續掉落。

他進一步說明，甲狀腺產生的儲存型T4需轉換為活性型T3才能讓細胞使用，而這個轉換過程的關鍵就是「硒」。根據2025年最新綜述論文《硒:甲狀腺健康的關鍵調節者》，甲狀腺是全身含硒量最高的器官，硒是脫碘酶的核心成分。

缺乏硒會導致T4無法有效轉為T3，細胞分不到能量而怕冷、代謝緩慢。（圖／pxhere）

劉博仁指出，缺乏硒會導致T4無法有效轉為T3，細胞分不到能量而怕冷、代謝緩慢。在壓力或缺硒情況下，身體會產生過多的逆向T3，像斷掉的假鑰匙塞住受體，讓真正的活性T3進不去細胞。此外，若沒有硒蛋白清除甲狀腺合成激素時產生的過氧化氫，甲狀腺細胞會慢慢受損，甚至誘發橋本氏甲狀腺炎等自體免疫攻擊。

他分享一名45歲科技業主管林小姐的案例，其TSH檢查結果為3.8 uIU/mL，雖在傳統醫學標準0.5到5.0的正常範圍內，但在功能醫學的最佳區間中，通常希望維持在1.0到2.0。林小姐的數值反映大腦已在費力催促甲狀腺運作，進一步檢測發現她的硒與鐵蛋白嚴重不足，導致T4轉換率極低。

劉博仁給予林小姐採取精準營養介入，包括每日補充200微克活性硒啟動脫碘酶、補充螯合鐵修補燃料。（示意圖／Pexels）

劉博仁表示，他並未給予林小姐荷爾蒙藥物，而是採取精準營養介入，包括每日補充200微克活性硒啟動脫碘酶、補充螯合鐵修補燃料，以及調節皮質醇節律減少逆向T3堆積。三個月後，林小姐的掉髮改善，不再怕冷，腦霧症狀也消失。

他建議，若TSH超過2.5且伴隨怕冷、掉髮或水腫症狀，代表甲狀腺可能已在掙扎。硒是啟動代謝的開關，除了補充品，每天攝取2至3顆巴西堅果也是很好的天然來源。此外，鐵與鋅是甲狀腺合成與受體結合的輔助因子不可或缺，而長期慢性壓力是逆向T3升高的主因，適度深呼吸與放鬆是保護甲狀腺最有效的方式。

