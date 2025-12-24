檢測市售保溫杯墊 7件中有2件有害化學物質超標

cnews204251224a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

冬天來臨，消費者常會考慮購買體積小巧的插電式保溫杯墊，保溫熱飲。新北市政府消費者保護官，為替消費者把關商品安全，隨機購買了7件保溫杯墊商品，委由台灣檢驗科技股份有限公司（SGS），檢測電器安全性及所含限用有害化學物質，是否超過國家標準。並會同新北市政府經濟發展局，檢查是否具合法商品標示，發現有高達6件商品欠缺完整標示，2件所含限用有害化學物質超標，僅1件商品完全合格。

廣告 廣告

消保官表示，專案委由SGS進行的保溫杯墊耐電壓、熾熱線測試均過關，但依據國家標準CNS 15663測試鎘、鉛、汞、六價鉻、多溴聯苯及多溴二苯醚含量，是否超出基準值時，發現2件保溫杯墊的部分零組件，含鉛量超過1000 ppm。

消保官說，CNS 15663是參考歐盟RoHS電子及電器設備中，使用禁限用有害物質指令所制定，性質屬於環保法規。目前雖無足夠科學證據指出，消費者使用含鉛量超標的電器，會「直接」導致身體健康遭受損害。但這些廢棄電器所含的化學有害物質，如進入水、土壤及空氣，除不利環境永續發展，也將間接對人類健康造成危害。

cnews204251224a11

消保官指出，消費者保護法，賦予業者致力充實消費資訊的義務，依消費者保護法第36條規定，請2家業者先行下架商品並限期改善消費資訊，等商品補正標示CNS 15663限用物質含有情況後，才能重新上架販售，以保障消費者知的權利，並作出正確理性的購買決定。

消保官表示，抽檢也查到共6件商品標示，違反電器及電子商品標示基準規定，違規情形包括未以繁體中文標示、漏標商品名稱及型號、製造年份及製造號碼、國外製造商或進口商相關資訊、使用方法、注意事項或警語。經濟發展局針對3件進口商，位於新北市的違規案件，均已輔導改正完畢，並已將3件位於外縣市違規案件，移送業者所在地縣市政府，進行後續查處及輔導改正。

消保官建議，因使用保溫杯墊時，須插電以維持高溫，使用前應詳細閱讀商品使用說明書或注意事項，除避免於潮濕處使用保溫杯墊外，於產品運作時，也應避免觸摸保溫盤，以免燙傷。

照片來源：新北市府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

心情不好就想殺人 網友貼文涉恐嚇公眾被逮

衝火鍋店砍人 5惡煞落網1人背8條詐欺通緝

【文章轉載請註明出處】