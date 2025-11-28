【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】人體如果含有高濃度的Lp(a)脂蛋白(a)，是心血管疾病（如冠狀動脈疾病和中風）的危險因子，為了讓中年及高風險族群掌握心血管風險，衛生福利部新營醫院近期於健康檢查服務中新增Lp(a)脂蛋白(a)檢測項目，對45至60歲的44名受檢者做分析，結果發現約18.18%（8位）患者Lp(a)水準超出標準值（大於34 mg/dL），反映中年族群存在未被充分察覺的心血管風險。

檢測脂蛋白(a)，及早掌握心血管風險！創新皮下注射降膽固醇藥物新展望

廣告 廣告

Lp(a)是一種由肝臟合成且高度受遺傳影響的脂蛋白，國際研究證實其升高與動脈粥狀硬化、心肌梗塞、中風及主動脈瓣疾病風險密切相關。院長莊毓民強調，傳統健康檢查多集中於LDL及三酸甘油脂，而Lp(a)是不可忽略的新興心血管危險指標，應積極納入風險評估中。

此外，新營醫院也已引進Inclisiran是一種創新siRNA皮下注射降膽固醇藥物，半年注射一次，主要有效降低LDL-C，提升治療順從性。雖然Inclisiran對Lp(a)約有10-25%的輕度下降效果，對於降低總體心血管風險仍有幫助，但其主要功效仍在於降LDL-C。

心臟科楊焜斌醫師建議，中年及高風險族群應定期檢測Lp(a)以掌握心血管風險，並配合血壓、血糖及LDL-C等指標的全面控制。楊醫師表示，生活方式調整與傳統治療血脂藥物如statin、ezetimibe等對Lp(a)影響有限，但透過有效的降脂治療及整體風險管理，能顯著減少心血管事件發生。此外，楊醫師指出，對於Lp(a)顯著升高患者，新穎siRNA針對Lp(a)的藥物如Olpasiran在臨床試驗中展現高度降Lp(a)潛力，未來可能成為重要的補充治療選項。

心臟科楊焜斌醫師建議，中年及高風險族群應定期檢測Lp(a)以掌握心血管風險，並配合血壓、血糖及LDL-C等指標的全面控制。（圖片提供／衛生福利部新營醫院）

由於Lp(a)濃度穩定且難以通過生活型態改善，新營醫院呼籲家族中有早發心肌梗塞或中風等病史者，及高風險患者積極與醫師討論是否進行Lp(a)檢測。早期發現高Lp(a)並配合全方位心血管風險控制，能有效降低動脈粥狀硬化及心血管疾病發病率。

新營醫院將持續引進與評估前沿療法，為患者提供更全面的預防與治療方案，守護民眾心血管健康。

就是現在！0元購高濃度魚油！快加入【華人健康網VIP開團購】享好康！>>>

【延伸閱讀】

換季過敏鼻塞、打噴嚏！高敏敏營養師：必補抗過敏6大類營養素食物

酒糟性皮膚炎中醫也有解！吳宛容中醫師：美顏針灸4大穴位、5招預防發作

打瘦瘦針還是瘦不了？必知2大原因！劉伯恩醫師：GLP-1瘦瘦針3大作用

資料來源：華人健康網

https://www.top1health.com/Article/88/97300

喜歡本文請按讚並分享給好友

更多健康資訊：華人健康網

https://www.top1health.com