檢爆內幕！高金助理搜索當下「傳訊羅智強」影響辦案 張育萌：羅根本就是臥底
[Newtalk新聞] 無黨籍立委高金素梅涉詐領助理費等共787萬餘元，助理張俊傑涉詐補助款933萬餘元，北檢8日依貪污等罪起訴高金等24人。偵查中遭羈押的張俊傑9日召開移審庭，庭訊時檢方爆料，張俊傑不僅拒絕開門接受搜索，還傳訊給國民黨立委羅智強，企圖影響辦案。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌質疑，檢調突襲搜索，消息都還沒見報，羅智強竟然第一時間秒發文，根本就是臥底吧？
羅智強是豬隊友！張育萌9日發文提及，今年2 月10日清晨7點半，羅智強突然PO文寫「賴政權正在搜索高金素梅，民主寒冬來臨，下一個又是誰？」，張育萌質疑，檢調突襲搜索，消息都還沒見報，羅智強怎麼第一時間就知道了？現在真相大白了，檢方指控，當時在搜索時，張俊傑第一時間拒絕開門，還跟高金素梅聯繫。
不只如此，張育萌指出，張俊傑把搜索的資訊洩露給羅智強，難怪羅智強立刻知道，張俊傑事後刪掉部分對話紀錄，檢調當然認定這就是有串供和滅證之虞，「只要看時序，就毛骨悚然，搜索是6:59，當天7:30羅智強就發文了」。
張育萌提及，張俊傑的委任律師主張，張俊傑是因第一時間聯繫不上高金，所以才嘗試「多方聯繫」，但他強調，高金素梅是「同案被告」，真的不需要你聯繫她。
「羅智強根本就是臥底吧」，張育萌表示，高金2月被搜索，只要等個幾小時一定會上新聞，羅智強有需要在媒體都還不知道的情況下，搶快發文公告周知嗎？這不就是昭告全天下，有被告或關係人立刻對外聯繫？檢察官果然指控張俊傑「逃避司法追緝刻意隱匿不法所得去向、製造金流斷點，且飾詞狡辯」，建請法院從重判 16 年以上徒刑。
張育萌直言，個人造業個人擔，做錯事就面對，但高金被求刑超過12年，張俊傑還被羈押4個月，羅智強都推了一把，直接害慘高金團隊。
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