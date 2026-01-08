檢疫把關 台灣觀賞魚游向世界

新北市動保處長期為轄內觀賞魚養殖場疾病監測與檢疫採樣，協助業者在符合輸入國檢疫規範下，免除逐批送驗程序，去年度共完成13場外銷水生動物場檢驗，大幅節省養殖業者出口時間與檢驗成本，讓台灣魚順利外銷，「游」向世界。

依國際規定，水生動物輸出須符合輸入國疾病檢疫要求，動保處每半年至外銷水晶蝦、金魚、淡水觀賞魚、孔雀魚等水生動物場進行疾病監測，包括檢測白點病、流行性潰瘍症候群、鯉魚皰疹病毒等，若未檢出特定病原，業者即可於期限內直接辦理外銷，不必再逐批送驗，為產業減輕營運負擔。

動保處表示，全球對動植物防疫標準日益嚴格，新北市透過執行「外銷水生動物早期預警監測計畫」，除可降低疾病傳播風險外，也進一步提升台灣觀賞魚外銷品質與國際信譽。

動保處日前派員至觀賞海水魚飼養場進行小丑魚採樣檢驗，檢驗結果均為陰性。

業者陳先生表示，海水觀賞魚外銷門檻高，對魚隻健康與檢疫要求也更為嚴格，政府定期檢疫不僅讓國外客戶更有信心，也讓國內養殖業者在國際市場站得更穩。

動保處指出，近年國內觀賞魚飼養風氣盛行，市面上高價與特殊品種眾多，提醒業者與民眾，在使用水族用藥及生物餌料時務必審慎，若發現魚隻異常，應盡速諮詢專業水產獸醫師，從水質管理、正確用藥著手，避免因不當處置造成損失。

動保處將持續提供專業檢疫及輔導，為水族產業打造安全、穩定的外銷環境，協助業者拓展海外市場，讓台灣觀賞魚在國際持續發光發熱。