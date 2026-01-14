檢脂控脂「演」給你看！彰化秀傳情境劇歡慶醫檢師暨藥師節。圖／秀傳醫院提供





為提升民眾對血脂管理、正確檢驗及安全用藥的健康意識，彰化秀傳紀念醫院今（14）日舉辦「醫檢師節暨藥師節聯合慶祝活動」。今年以「檢脂放大鏡．驗後更清晰」及「藥師好好控脂．健康穩穩加值」為主題，結合衛教宣導與創意情境演出，透過寓教於樂的方式，深化民眾對血脂異常及心血管疾病風險的認識，同時向長期在第一線默默付出的醫檢師與藥師表達感謝與敬意。

近年來隨著飲食精緻化與生活型態改變，血脂異常已成為影響國人健康的重要議題，與心臟病、中風等心血管疾病風險密切相關。此次活動由檢驗醫學部與藥劑部攜手規劃，展現跨專業合作精神，從檢體採集、檢驗數據產出、報告判讀，到後續藥物治療與用藥安全，帶領民眾完整了解血脂管理的關鍵流程，協助建立正確且全面的健康觀念。

活動亮點之一為檢驗醫學部精心設計的「電台情境劇」，以廣播節目形式呈現，透過生動有趣的對話與貼近日常生活的案例，深入淺出介紹檢體處理、精密儀器操作、品質管控及檢驗報告產出流程，並巧妙融入血脂相關知識，讓民眾在輕鬆氛圍中理解醫檢專業的重要性，也更加信任每一份檢驗結果背後的嚴謹把關。

現場同時設置血脂衛教宣導站，由醫檢師與藥師共同為民眾解說血脂檢驗報告中各項指標的意義、異常數值可能代表的疾病風險，以及常見降血脂藥物的正確使用方式與注意事項，並提供飲食調整、規律運動及生活型態改善等實用建議。活動亦安排互動式有獎徵答，鼓勵民眾主動參與，在歡樂氣氛中吸收實用的健康知識。

彰化秀傳紀念醫院副院長林昌生表示，醫檢師與藥師是醫療團隊中不可或缺的關鍵角色，醫檢師以精準檢驗提供醫師診斷依據，藥師則負責把關用藥安全與治療成效。透過此次聯合慶祝活動，期盼協助民眾在新的一年建立正確的檢測與用藥觀念，落實疾病預防與健康管理。

活動當天，院方特別致贈星巴克禮券予醫檢師與藥師，感謝其專業付出與辛勞貢獻；營運長陳秀珠也貼心分送壽桃給與會民眾，祝福大家健康長壽、平安順心。

