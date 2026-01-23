檢與吳乃仁吃米其林 主揪罰俸30萬

台北地檢署檢察官徐名駒民國113年找4名同 事，接受業者邀宴，與民進黨大老吳乃仁在米其林日料名店餐敘，懲戒法院職務法庭判決罰俸2月。（本報資料照片）

台北地檢署檢察官徐名駒，民國113年揪4名同事，接受人力業者邀宴，與民進黨大老吳乃仁在米其林日本料理名店餐敘，5位檢察官共被招待3萬6685元，因4人事前不知情，只有徐被移送懲戒。懲戒法院職務法庭23日考量徐事發後匯款6萬元給業者，且大致坦承違失的基礎事實，行為後態度難說是惡劣，23日將他判決罰俸2月，依他的月薪換算約30餘萬元。可上訴。

判決指出，徐名駒以同事聚餐名義，邀請北檢4名檢察官在113年12月26日，與柏君人力資源管理顧問公司負責人陳啟莊、吳乃仁及他朋友，共8人在北市中山北路的日本料理名店「Ad Astra」餐敘，並由陳支付餐費5萬8696元，經檢察官評鑑委員會決議評鑑成立，報由法務部移送職務法庭。

職務法庭審理認為，徐與陳為熟識朋友平日互有往來，他邀約與陳不熟識的4名檢察官一同無償接受陳宴請，且5位檢察官單一次聚餐費用共高達3萬6685元，聚餐雖不涉職務上利害關係，但仍違反《檢察官倫理規範》。

職務法庭考量，他們原約定在價位相對較低的餐廳聚餐，臨時變更聚餐地點，徐疏於確認變更後餐廳價位，且未告知其他不知情的檢察官有關餐費數額及支付情形，致形成多名檢察官無償接受高額餐飲招待，損害檢察公正、廉潔的形象，考量徐事發後匯款餐費給對方，且坦承部分違失行為，昨判決罰款2個月薪水。