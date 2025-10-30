檢舉亂丟菸蒂4個月狂賺12萬 單件獎金曝「根本做功德」
環境部推動「菸蒂不落地」政策，各縣市今年起恢復亂丟菸蒂檢舉獎金，苗栗縣就有檢舉達人4個月檢舉超過600件，進帳12萬元。有網友近日在社群表示，之前檢舉一名駕駛亂丟煙蒂，最近真的收到獎金，不過單件金額只有96元，眾人看了都笑說「根本是做功德！」
民眾亂丟菸蒂可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，由於癮君子亂丟菸蒂亂象頻傳，各縣市今年陸續恢復檢舉亂丟菸蒂的獎金，若檢舉成功，可按實收罰金之一定比例發給檢舉人獎金。
苗栗縣環保局曾公布，今年1至4月受理檢舉亂丟菸蒂件數達1149件，其中有民眾在國道3號西湖服務區就檢舉了630件，若以每件裁罰1200元、獎金比例20％計算，扣除20％稅金後，共可進帳12萬元獎金。
一名網友近日在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，原來檢舉亂丟煙蒂真的有獎金，他去年6月檢舉一名駕駛亂丟菸蒂，對方被處1200元罰鍰，原PO最近收到檢舉獎金，文件顯示提撥核發金額為120元，扣掉20％稅後，獎金為96元。
貼文掀起熱議，網友紛紛留言，「根本做功德」、「罰1200元，檢舉獎金96元，不符合比例原則啊」、「賺個96元，前前後後要等半年以上」。
也有大批網友認為真的該檢舉，「超討厭騎車時旁邊有人抽煙」、「在路上騎車真的很討厭那些隨手抖菸蒂的」、「支持這種破壞環境的檢舉」。
★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363
其他人也在看
東元節能專案平均節能40% 高效率冷卻水塔系統應用於半導體廠
【記者許麗珍／台北報導】東元近年來已完成眾多國內外節能專案，平均節能達30%至40%，此外高效率低速直驅冷卻水塔系統搭配智慧變頻控制，實績已落地於半導體廠、醫院與交通樞紐等高耗能場域。東元電機副總陳恆偉表示，節能減碳智慧化是東元長期戰略方向，今年正式成立「能源技術服務事業部」助企業一站式達成節能減碳與營運韌性雙目標。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
蔣萬安宣布輝達落腳地！棄選T12原因有這些
[NOWnews今日新聞]台北市長蔣萬安今（29）日宣布輝達（NVIDIA）海外總部確定將落腳北士科T17、T18，台北市政府表示，將啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北，預計下週和新光人壽...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
放大你的普發現金！台北美福「萬萬BOOK」饗宴登場
迎接即將到來的「萬元普發政策」，台北美福大飯店祭出超值回饋！即日起至12月31日，推出「萬萬BOOK」超值餐飲饗宴活動，集結館內米其林星級台菜「米香」、經典粵菜「潮粵坊」、頂級義式「GMT」及日本料理「晴山」等四大主題餐廳，消費滿萬贈送價值最高6,680元的「波士頓龍蝦海鮮湯」兌換券，或是提供最優惠約67折的萬元六人套餐，雙軌並行的超值方案，讓消費者將萬元現金聰明放大。中時財經即時 ・ 6 小時前
談鄭麗文「我們是台灣人也是中國人」 徐巧芯籲尊重多元認同
國民黨主席當選人鄭麗文曾在專訪中提到「我們是台灣人也是中國人」。國民黨立委徐巧芯30日指出，她認為這是文化與歷史層面的自我認同，而非政治上的國家定位，中華民國是大家共同的國家認同，社會應該包容不同身分認同的表達，而非動輒貼標籤，亂扣紅帽子。中時新聞網 ・ 6 小時前
萬元普發金「番外篇」！台新銀、玉山銀、元大銀加碼 iPhone17成抽獎熱門禮
全民關注的「全民＋1 政府相挺」普發現金將於11月5日開放網路預先登記，繼台北富邦銀行最早宣布加碼後，台新銀行、元大銀行和玉山銀行亦順勢加碼，有趣的是，能見一個熱門抽獎禮—iPhone17。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 7 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 3 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 4 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 11 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 8 小時前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 10 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 14 小時前