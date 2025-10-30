檢舉亂丟菸蒂4個月狂賺12萬 單件獎金曝「根本做功德」

環境部推動「菸蒂不落地」政策，各縣市今年起恢復亂丟菸蒂檢舉獎金，苗栗縣就有檢舉達人4個月檢舉超過600件，進帳12萬元。有網友近日在社群表示，之前檢舉一名駕駛亂丟煙蒂，最近真的收到獎金，不過單件金額只有96元，眾人看了都笑說「根本是做功德！」

民眾亂丟菸蒂可依《廢棄物清理法》處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，由於癮君子亂丟菸蒂亂象頻傳，各縣市今年陸續恢復檢舉亂丟菸蒂的獎金，若檢舉成功，可按實收罰金之一定比例發給檢舉人獎金。

苗栗縣環保局曾公布，今年1至4月受理檢舉亂丟菸蒂件數達1149件，其中有民眾在國道3號西湖服務區就檢舉了630件，若以每件裁罰1200元、獎金比例20％計算，扣除20％稅金後，共可進帳12萬元獎金。

一名網友近日在臉書社團「爆怨3公社」發文表示，原來檢舉亂丟煙蒂真的有獎金，他去年6月檢舉一名駕駛亂丟菸蒂，對方被處1200元罰鍰，原PO最近收到檢舉獎金，文件顯示提撥核發金額為120元，扣掉20％稅後，獎金為96元。

貼文掀起熱議，網友紛紛留言，「根本做功德」、「罰1200元，檢舉獎金96元，不符合比例原則啊」、「賺個96元，前前後後要等半年以上」。

也有大批網友認為真的該檢舉，「超討厭騎車時旁邊有人抽煙」、「在路上騎車真的很討厭那些隨手抖菸蒂的」、「支持這種破壞環境的檢舉」。

