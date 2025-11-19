檢舉台獨打手收上萬條線索 國台辦嗆絕對「終身究責」

國台辦發言人朱鳳蓮表示，國台辦自從開通「檢舉台獨打手幫兇」之後，已經收到上萬條線索。朱鳳蓮強調，針對台獨幫兇打手，大陸方面一定會「嚴厲打擊，終身究責」。

福建省泉州市公安局，日前對台灣網紅「八炯」及「閩南狼」發出「台獨打手懸賞通告」，懸賞金額最高25萬元人民幣，合台幣將近110萬元。陸委會稱大陸意圖分化台灣人民，破壞台灣社會和諧，提醒台灣民眾不要配合陸方。對此，國台辦發言人朱鳳蓮表示，許多台灣民眾對於陸委會的恐嚇，「感到不齒」。

朱鳳蓮也說，自從國台辦開通「檢舉台獨打手幫兇信箱」之後，到現在已經收到了上萬封的檢舉信息，國台辦一定會嚴格依法保護舉報人的個資與合法權益。

朱鳳蓮說，舉報郵箱開通以來，反應熱烈，充分反映出兩岸民眾希望嚴懲台獨打手的態度，也反映出兩岸民眾堅決反對台獨分裂，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業的共同心聲。

朱鳳蓮並強調，國台辦支持有關部門，以事實為依據，以法律為準繩，對台獨打手幫兇嚴厲打擊，「終身究責」。