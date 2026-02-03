檢舉川普情報總監信函「鎖保險箱」？列極高機密 疑技術性阻擋調查

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國情報界爆發一場極不尋常的制度風暴，核心人物竟是川普政府的最高情報首長。據《華爾街日報》3日獨家披露，一名美國情報官員提出「吹哨者檢舉」(whistleblower complaint)，指控現任國家情報總監(DNI)加巴德(Tulsi Gabbard)涉及不當行為。然而，這份檢舉文件的機密等級極高，據稱內容若外洩將對美國國家安全造成「嚴重損害」，導致該文件已被鎖在保險箱中長達數月，引發國會與情報單位間激烈的幕後角力。

密室疑雲：檢舉案卡關連律師都看不到

報導中指出，這起案件的情節錯綜複雜，官員形容其氛圍「讓人想起英國國寶級間諜小說大師勒卡雷(John le Carré)筆下的情節」。該檢舉早在去年5月就已提交給情報界督察長，指控加巴德辦公室透過不提供安全指導方針，技術性阻擋檢舉內容傳送給國會。

由於文件被認定涉及「異常敏感的材料」，目前被鎖在一個安全保險箱內，甚至連吹哨者的委任律師巴卡吉(Andrew Bakaj)都因權限不足而無法親眼檢視完整內容。

針對指控，加巴德辦公室發言人全盤否認，痛批這是「毫無根據且具政治動機」的攻擊，並強調已提供工作人員必要的指導以支持未來的國會通報。然而，巴卡吉律師反擊，指責加巴德辦公室拖延了8個月之久，這在他處理過導致川普首次被彈劾的中情局(CIA)檢舉案中都前所未見。

督察長辦公室則透露，針對加巴德的部分指控被認定「不可信」，但檢舉中還涉及「另一個聯邦機構」的指控，目前尚無法釐清真偽。

這起事件發生在川普重返白宮後的敏感時刻。加巴德在川普政府中被視為謎樣人物，她被邊緣化於主要國安事務之外，卻被指派調查2020年大選結果。

報導指出，川普在2025年1月上任後幾天內，就解僱了一批政府督察長，被民主黨人批評為「清洗」獨立監督機制。此次加巴德被指控阻擋檢舉案，且相關文件可能涉及總統的「行政特權」(executive privilege)，引發外界擔憂美國情報界的獨立監督機制是否已在川普執政下失靈。

